Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı için hem suç duyurusunda bulundu hem de 1 milyon liralık dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiğini "Sözde Cumhurbaşkanı" sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundun Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın'ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Basın İlan Kurumu bir anlamda 'basın infaz kurumuna' dönüşüyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir demokrasi ve nasıl bir medya yaratmak istiyorlar? Yine 2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün" ifadelerini kullandı.