Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' yanıtı!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer samimiysen şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtü meselesini ülkenin gündeminden kati bir şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM'de partisinin grup toplantısında tüm gözlerin çevrildiği söz konusu konuşmasına başladı. Erdoğan, "Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizde kapısı çalınmamış hane bırakmadık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır. Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: SAMİMİYSEN ANAYASA DÜZEYİNDE ÇÖZELİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrasında 3 maddelik bir kanun teklifi sunmalarına da tepki gösteren Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ İKİ YÜZLÜ TAVIRLAR SERGİLEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla, erkeği kadınıyla, genci yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermeye kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun önemi yoktur; biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, menfaatlerini düşünmeden iki yüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için her sözümüzü hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.