Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan, "Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara il kongresine katıldı, Ordu ve Şanlıurfa kongrelerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Bugünkü il kongrelerimizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de yaparak 24 Şubat’ta İstanbul İl kongresiyle tamamlayacağız. Mart sonundaki 7'nci büyük kongremize yoğunlaşacağız.

* FETÖ taktikleriyle kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor, mızrak çuvala sığmaz. Sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Cumhur İttifakı maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

* Bay Kemal sen o Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu? Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun.

* Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun ya! Terbiyesiz herif. Sana İçişleri Bakanımı, Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.

* Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be.

* Diyemez. Onlarla ortak. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK’nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez.

* Biz siyaseti başkaları gibi, ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ortaya koymaktan da çekinmiyoruz.

* Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

* Sen önce DHKP-C’lileri temizle Kılıçdaroğlu. Bunların da hepsini senin önüne çıkaracağız, merak etme.

* Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

* Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.