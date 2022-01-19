Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Asgari ücret alacaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldi. Yeni zamlarla birlikte muhtarların maaşlarının 3 bin 392 lira olduğunu belirten Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönüllerinin razı olmadığını bu yüzden muhtarların maaşının da asgari ücret olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl aradan sonra Külliye'de muhtarları ağırlıyor. Farklı illerden gelen muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, 3.392 lira olan muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltileceğini söyledi. Böylece yeni yıl zammı alan muhtarlar, ek olarak 861 lira daha zam almış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik. Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pek çok iyileştirmeler yaptık.

MUHTARLARA MAAŞ MÜJDESİ

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3.392 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını asgari ücret tutarına yani 4.253 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız.

Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.

AFAD YARDIMLARI İÇİN MUHTARLARA ÖZEL SİSTEM

Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettim ki muhtarlar candır.