CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
0
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
0
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
0

Erdoğan'dan 'O dili kopartmak görevimizdir" açıklaması: Muhatabı Sezen Aksu değildi

27 Ocak 2022 Perşembe 09:15

Sezen Aksu'nun seneler önce yazdığı bir şarkıda Adem ve Havva'ya cahil demesi gündem olmuş ve bunun üzerine ünlü sanatçı eleştirilere maruz kalmıştı. Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir camide yaptığı konuşmada, "O dili kopartmak görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, "Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" ifadelerini kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili hakaret içerikli ifadeler sarf ettiğini belirten çok sayıda kişi, Aksu'ya yönelik büyük tepki göstermişti. Konunun ülke gündemi haline gelmesinin ardından Çamlıca Camii'nde tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dili kopartmak görevimizdir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulan bu sözlerine canlı yayında açıklık getirdi. Sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirten Erdoğan, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah. Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır. Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem" dedi.

"O İFADE KUTSALLARA HAKARETE DÖNÜK TAVIRDI"

Cumhurbaşkanı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece Hz. Adem, Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim."

Etiketler; #sezen aksu #erdoğan #cumhurbaşkanı #cami
Önceki Haber
Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldürüldü
Sonraki Haber
Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik yolsuzluk iddiası!
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik yolsuzluk iddiası!
0
AK Parti’den Kabaş hakkında suç duyurusu
AK Parti’den Kabaş hakkında suç duyurusu
0
Muhalefet liderleri akşam yemeğinde buluştu
Muhalefet liderleri akşam yemeğinde buluştu
0
Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum!
Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum!
0
Babacan: Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor
Babacan: Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor
0
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na yanıt: 84 milyonun zaten ahını aldınız
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na yanıt: 84 milyonun zaten ahını aldınız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.