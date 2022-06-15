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Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na tepki: Sen bize ders veremezsin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'a tepki gösterdi. "TÜSİAD'ın başına gelen kişi, sen bize dış politikada bize ders veremezsin." diyen Erdoğan, "Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz. Haddini bil" ifadelerini kullandı

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na tepki: Sen bize ders veremezsin!
15 Haziran 2022 Çarşamba 12:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

*TBMM’mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana’daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

*Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis’e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

*29 Mayıs’ta fetih törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstanbul’a hizmet etmenin de önemli olduğunu ispat etmiş kadroyuz. Tüm dikkatimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

*EFES-2022’de Ege’deki gelişmelerle ilgili mesajımızı ilettik, İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik.

*Üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan’ın bunun farkında olmaması ya da gönüllü figüranlığı olmasıdır. Film çekimlerinde en çok yıpranan figüranlardır. Ancak sahnede onların ismi gözükmez. Yunanistan’ın başına gelen budur. Yanlışta ısrar ederse başına gelecek olan da budur. Biz bölgemizde ve dünyada varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Onlar bu kafayla figüranlıktan öteye gidemeyecektir.

TÜSİAD’A SERT SÖZLER

*NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz.

*Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

*Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız.

*Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya’da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız.

*TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz.

*CHP, Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #tüsiad #dış politika
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