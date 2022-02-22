Erdoğan'dan yüksek elektrik faturaları ile ilgili yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Merakla beklenen elektrik faturaları düzenlemesi ile ilgili konuşan Erdoğan, yeni düzenlemenin 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine dair açıklamasına da yanıt veren Erdoğan, "Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki artık o dönemler geride kaldı." ifadelerini kullandı

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"6 muhalefet partisi 28 Şubat'ta kendi ifadeleriyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için hazırladıkları mutabakatı kamuoyuna duyuracaklar. Toplantıyı da Bilkent Otel'de yapıyorlar. Sembolik olarak onun da şöyle bir önemi var. Sizin 2001'de partinin kuruluşunu açıkladığınız yer. Bu benzerlikler nasıl yorumlamak lazım? Bir de Kılıçdaroğlu, diğer 5 lider tarafından kendisine teklif edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Yeter ki kararı hep birlikte kesinleştirsinler de vatandaş bunlara 'Artık yetti be.' demesin. Geldikleri nokta bu. Tabii Ahlatlıbel'den memnun mu kalmadılar da Bilkent’e kaydırdılar bu işi, o da ayrı bir konu. Bizim Cumhur İttifakı olarak bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra Cumhur İttifakı içerisinde güçlendirme noktasında bazı gelişmeler olursa bu da tabii bizim tarafımızdan olumlu bir şekilde değerlendirilir. Biz herhangi bir sıkıntıya düçar olmadan yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunlarda bir taraftan bakanlıkların vesaire paylaşımı da başladı. Tabii bu paylaşım nereye kadar, nasıl gidecek bir de o var. Onları da vatandaşımız izliyor. Ama bizim bu konuda da bir derdimiz yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ama onlar, masanın altında kim var, masanın etrafında kimler var şu anda bunu konuşuyorlar. Bunların önce masanın altında kimlerin olduğunu da bulmaları lazım. Dışarıda bıraktıkları bir siyasi parti var. O siyasi parti nasıl bir tavır koyacak, o da ayrı bir konu. Biz bununla fazla meşgul olmayalım, nasıl olsa milletimiz bu işi çözüyor."

"Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi gibi bir ifadeniz oldu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Sözlerinizi öyle mi anlamalıyız?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genişlemeye uygun bir durum söz konusu olursa bu değerlendirilir. Ama tabii şu anda Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birini almayız. Şu anda Cumhur İttifakı olarak biz gerek Devlet Bahçeli Bey gerek Mustafa Destici Bey ile gerekli değerlendirmelerimizi yaparız, ona göre atılması gereken adım varsa bu adımı atarız. Ama şu anda AK Parti olarak kendi tasarrufumuz içerisinde Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da biz Cumhur İttifakı'mızı lekeleyemeyiz." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat tarihi konusundaki ısrar için ne söylersiniz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Biz 28 Şubatları onlar gibi yaşamadık. Biz işi tam göbeğinde yaşadık. Bu beyefendi, bazı şeyleri birbirine karıştırıyor. 15 Temmuz’da havalimanından kaçıp giderken tanklar ona nasıl yolu açtı? Tankların arasından nasıl bir koruma altında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiğini herkes biliyor. On binler havalimanında toplandığı zaman oradan nasıl kaçıp gitti ve daha sonra yaptığı açıklamalarda ne dedi? 'Haberim olsa ben de beklerdim.' dedi. Bu adam yalancı. Haberi yokmuş, haberi olmadığı için de beklememiş ve hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kahve içmeye gitmiş."

"CHP tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti"

"İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var." değerlendirmesinde bulundu.

"Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine Toplantısı'nda elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasındaki mesajlarına işaret edilerek bu konuda masadaki formülün netleşip netleşmediği yönündeki soru üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Marketler de gündemdeki yerini koruyor. KDV indirimine gittiniz ama buna rağmen marketler önce zam yaptı, sonra sözde o indirimler geldi. Vatandaşlar da marketlere çok tepkili. Bir yandan çalışmaları biliyoruz, halihazırda cezalar kesiliyor. Vatandaşların tepkisi cezaların yetersiz olduğu yönünde. Nasıl bir süreç işleyecek?" sorusu üzerine, "Vatandaşlarımız müsterih olsun." vurgusunu yaptı.

Gerek Ticaret Bakanlığının gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yaptığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Bunun haricinde bir ürünün fiyatının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılıp sonra da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uygulamaların da önünü kestik. Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu. Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikayet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır."

"Hal Kanunu ile alakalı bir taslağımız var"

Hal Yasası'na ilişkin soruya karşılık Erdoğan, tüketiciye yönelik üzerinde çalıştıkları 4 düzenleme bulunduğunu bildirdi. Bunlardan birinin tüketiciyi korumaya yönelik bitme aşamasında bir düzenleme olduğunu dile getiren Erdoğan, "İkincisi e-Ticaret'le alakalı düzenleme. Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de Hal Kanunu. Bunların hepsi birlikte düşünülebilir. Hal Kanunu'yla alakalı bir taslağımız var ama arzu ettiğimiz neticeyi alabilmek için sıralı bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturduğunu aktaran Erdoğan, burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığının hem de Ticaret Bakanlığının denetim elemanlarının bulunduğunu anlattı.

Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetimin söz konusu olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler. Tabii taslağımız var ama bu düzenlemeleri yapıp akabinde onu geçireceğiz. Bir sıralaması ve bir mantığı var kendi içerisinde."