Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçileri ile bir araya geldi. Konuşmasında "Yunanistan'ı gerginliği artıracak hamlelerden vazgeçmeye davet ediyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, AB'ye tam üyelik hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi

AB Büyükelçileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye tam üyelik hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi. Burada Yunanistan'a seslenen Erdoğan, "Yunanistan’ı gerginliği artıracak hamlelerden vazgeçmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Salgın son haftalarda dünya genelinde yeniden ivme kazansa da arşı çalışmalarındaki başarılar umudumuzu artırıyor. Farklı kaynaklardan aldığımız aşıları gönüllülük esasına göre uygulamaya başlıyoruz. Yerli aşımızı gerekli onayların ardından milletimizle birlikte tüm dünyanın hizmetine sunacağı

* Bazı üye ülkeler Türkiye ile ikili problemlerini Avrupa Birliği koridorlarında çözme çabasına girdi. Birlik dayanışması bahanesinin ardında sığınılarak Türkiye AB gündemi suistimal edildi.

* Bu yaklaşım bir yandan köklü münasebetlerimizi hedef alırken birliğin küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor. Bunun en somut göstergesi de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesidir. Türkiye ciddi haksızlıklara maruz kalmıştır.

* Yunanistan navtex ilanı gibi amacı belli imkanı sahaların yüzde 10’unu kullanarak yeni bir gerginlik yaratacak kadar ileri gitmiştir. Yunanistan’ı gerginliği artıracak hamlelerden vazgeçmeye davet ediyoruz.

* İstikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin haberi olacağına inanıyorum. AB de samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. AB, hayır diyen Rum tarafını üyelikle ödüllendirdi. Türk tarafı ile son dönemde üst düzey hiçbir temas olmadı.

“NİHAİ HEDEFİMİZ TAM ÜYELİK”

* Portekiz’in AB dönem başkanlığında olumlu başlıklarda olumlu gelişme sağlanmasını bekliyoruz. Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik.

* Türkiye AB ailesinde hak ettiği yeri almalı. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye’nin üyeliğe alınmasıyla giderilecektir.

* Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB’nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır.

“NATO NEDEN BİZİ YALNIZ BIRAKTI?”

* Terör örgütlerine TIR’lar dolusu silah ve techizat gönderildi. Biz buna rağmen terörle mücadeleye devam ettik, ediyoruz.

* Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden onlar bizi yalnız bırakıyor?

HUKUK VE EKONOMİDE REFORM

* Hukuk ve ekonomi alanında reform çalışması içindeyiz. Yakın zamanda detayları açıklayacağız.