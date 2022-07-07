Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak hayat pahalılığının farkında olduklarını söyledi. Yüksek enflasyon nedeni ile insanların alım gücünün bir miktar düştüğünü belirten Erdoğan, ama kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadıklarını iddia etti. Erdoğan enflasyondaki düşüş için ise şubat-mart ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 devleti arasındaki seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığını biliyoruz. Ülkemizin imkanlarını, finansal ilizyonlarda değil, istihdamda artırmak için kullanma tercihinde bulunduk. Asgari ücretler, sabit gelirlilerin gelir seviyesine arttırarak yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Belediye başkanlarının maaşlarında iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İNSANLARIMIZIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Dünyanın resesyonun eşiğinde bulunmasının Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yönüyle büyütme esasına dayanan programın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştük. Kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ KONUMA ANCAK BİZ GETİRDİK BİZ GETİREBİLİRİZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların siyasi tercihlerinde ekonomi önemli bir belirleyicidir ama asla tek belirleyici değildir. Milletimize 20 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlatacağız. Demokratik ve ekonomik kazanımları eskiyle mukayeseli bir şekilde ortaya koyarak hafızaları sürekli canlı tutmalıyız. Bu altyapı ile ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız. Dünyanın yeniden yapılandığı süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik, biz getirebiliriz. Karşımızdaki güruhun ülkemizin ve insanımızın geleceğine nasıl zarar verebileceğini hep beraber biz anlatacağız. Koalisyon dönemlerinin ülkemize maliyeti ve ödediği acı bedeller ortadadır."