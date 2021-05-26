Erdoğan'ın Akşener'le ilgili sözlerine tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşlarla gerilim yaşadığı Rize ziyaretine de değindi. Erdoğan'ın o sözleri tepki ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında vatandaşlarla yaşadığı gerilimle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez."

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ



Erdoğan'ın bu sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!" yazdı.

AKŞENER DE AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan çok sayıda vatandaş ve siyasetçi tepki gösterirken, Akşener'de hesabından yaptığı açıklamada, “İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” dedi.

İNCE'DEN TEPKİ

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

* Muhalefet partisi Genel Başkanı 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil! Aklını başına al. Hiçbir şeye saygın, sevgin yok bari oturduğun makama saygın olsun.

İnce paylaştığı bir diğer mesajda ise “Memleketi sattılar, satacak bir şey kalmayınca birbirlerini satmaya başladılar. Memleketin derin bir temizliğe ihtiyacı var. Temiz siyaset, temiz Memleket!” dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan Rize İşkencedere'deki köylülere destek vermek için Rize'ye gitmişti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" sözleri nedeniyle bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşanmıştı.