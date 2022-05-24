Erdoğan'ın "Benim için Miçotakis diye biri yok" sözlerine Yunanistan'dan yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye giden ve Türkiye'ye F-16 satışına karşı lobi yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerine Yunanistan'dan yanıt geldi. Açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, "Tartışmaya girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis; ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yapmıştı.

Dün konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını o düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir" ifadelerini kullandı.



YUNANİSTAN'DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre, Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Miçotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu ve Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi.

İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" sözlerini kullandı.