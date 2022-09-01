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Erdoğan'ın "çapulcu" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt!

Erdoğan'ın "çapulcu" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt!
01 Eylül 2022 Perşembe 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde geçtiğimiz günlerde eylem yapan özel sektör öğretmenlerine tepki göstererek "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, sokakta çapulcu musunuz?" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde eylem yapan özel sektör öğretmenleriyle polis arasında çıkan arbedeye üstü kapalı değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm öğretmenlere seslendi. Konu üzerinden sık sık paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: ÖĞRETMENLER HEMEN BİRLEŞİN, HEMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından jet yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Öğretmenlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #kılıçdaroğlu #öğretmen #çapulcu
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