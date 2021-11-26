Erdoğan: İzmir'i depreme hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 741 ev ve iş yerinin tapularını depremzedelere teslim etti. Törende konuşan Erdoğan, İzmir’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek “Geçtiğimiz 19 yılda İzmir’e sadece çevre ve şehircilik anlamında 23 milyar lira yatırım ve teşvik sağladık. Hala 5 milyar liralık hazırlık devam ediyor. Özellikle depreme hazırlık için çalışıyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 741 ev ve işyerinin tapularını depremzedelere teslim etti. Törende Konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Yürütülen her çalışmayı yakından takip etti. AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla sadece İzmir’in acılarını paylaşmakla kalmadık, acıları da sarmak için gerekli adımları attık. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerden sonra kendilerine yardım eli uzatılmasını aylarca bekleyen insanlar olduğunu biliyoruz. Biz ise aynı dakikada yardım faaliyetleri başlatabiliyor, yıkılan yerlerin yılı dolmadan yenisini inşa edebiliyoruz. İzmir’de de bu mekanizmayı işlettik. Yaraları sarmak için çalıştık. Kimseyi açta, açıkta, korunaksız, sahipsiz bırakmadık. Vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce Elazığ ve Malatya’da nasıl yıkılanların daha iyisini inşa ettiysek, İzmir’de de aynısını yaptık” dedi.

“Sözümüz tutarız”

“İzmir’de depreminin ardından Bayraklı’da yerinde bin 391 konut ve 302 dükkan; rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hareket ettik” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Erdoğan, “Bizler, söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerimize yayılan projelerdeki proje ve dükkanlar sahipleriyle buluşacak. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahibine teslim edeceğiz. Rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 ve 51 dükkan yapıyoruz. 319 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. Son kabine toplantımızın ardından İzmir’de yaptığımız deprem konutların ödeme tutarları ve vadeleri ile bilgileri paylaştık. İlk yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre konutların taksitleri bin 20 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme planları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacak. Yeni konut ve dükkanların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Depreme hazırlık için çalışıyoruz”

İzmir’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz 19 yılda İzmir’e sadece çevre ve şehircilik anlamında 23 milyar lira yatırım ve teşvik sağladık. Hala 5 milyar liralık hazırlık devam ediyor. Özellikle depreme hazırlık için çalışıyoruz. Her yıl 20 ila 25 kere büyüklüğü 5’ten fazla olan depremler yaşıyoruz. Her fırsatta tekrarladığımız deprem öldürmez, bina öldürür gerçeği ile riskli binaları dönüşüme tabii tutuyoruz. 81 ilimizde risk azaltma planlarını bitirdik. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yatırım bedeli 312 milyar lirayı bulan projelerin inşaatı devam ediyor. Planlı kentleşme seferberliği ile 1 milyon 100 bin konut afete karşı en önemli gücümüzdür. Vatandaşları sadece başlarını sokabilecekleri ev sahibi yapmıyor, depreme dayanıklı konut yapıyoruz. Son iki yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başlattık. Afetlerin ne zaman olacağı bilinmediği için vatandaşlarımıza riskli yapılarını dönüşüme sokma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

19 yılda 85 milyar yatırım

İzmiri’e son 19 yılda 85 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, “Eğitimde 11 bin 65 derslik inşa ettik. Üçü devlet olmak üzere dört üniversite kurduk. 7 bin 100 kişilik yüksek öğrenim yurtları açtık. Bu vesile ile sizlere bir de müjde vermek istiyorum: Bugün Alsancak’taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Selçuk- Ortaklar- Aydın yolunu, İzmir Kemalpaşa- Torbalı yolunu ise 2023 başında tamamlanıyoruz. Kemalpaşa OSB bölgesinin Demiryolu bağlantı hattı inşa ettik. Kemalpaşa lojistik merkezinin altyapı inşasını tamamladık. Kemalpaşa Yüksek Hatlı Trenimizi 2023 yılında hizmete atacağız. Yeni Foça yat limanının yapımı sürüyor. Doğu Akdeniz’in açılan kapısı olan Çandarlı Limanı için çalışmalarımız devam ediyor. Limanın geri sahasında da alternatif bir sanayi tesisi kurulması için değerlendirmelerimiz sürüyor” dedi.

“Verdiğimiz sözleri yerine getirdik”

Bugüne kadar vatandaşlara ne söz verdilerde yerine getirdiklerinin de altını çizen Erdoğan, “İzmir’de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başladığımız ve teslim ettiğimiz konutlarda sözümüzün ne kadar eri olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Cumhuriyetimizin bu güzel şehri için biz elimizden geleni elbette yapıyoruz, yapacağız. Bununla birlikte şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak görüyoruz. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin genel başkanı acaba kendi partisinin belediye başkanlarına İzmir’in hangi derdine derman olacak bir adım atmaları talimatı verdiklerini sorun” açıklamalarında bulundu.

Erdoğan’dan yerel yönetim eleştirisi

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Sizden rica ediyorum, seçimlerde verdikleri sözleri alt alta yazın. Bunlardan hangilerinin ne oranda hayata geçirildiğine bakın” dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: “Neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım siyasi polemik değildir. İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizinle paylaşıyorum. Hiçbir eser ortaya koymadan İzmir’e saplantılı bir ideoloji gömleği giydirenlerin, daha kendi hizmet binaları gibi meseleleri çözemeyenlerin İzmir’i 2053’e taşıyabilecek bir vizyon ortaya koyabilmeleri zaten mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinden kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diyerek tersleyenlerden İzmir’e hayır gelmez. İzmir körfezindeki kirliliğin önüne geçecek yatırımı yapmak yerine felaketin yayılmasını seyredenler bu güzel şehrin geleceğini aydınlatamaz. İzmir körfezinin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Bu belediyenin görevi. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Köprü, yol, ulaşım gibi projelerde aslında yerel yönetimlerin sorumluluğu olan nice işleri bakanlık vasıtasıyla çözdük. Yatırımları asıl sorumlusunun kim olduğuna bakmaksızın hayata geçirdik. Bizim ülkemizde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı vardır. Milletimizin değerleri hayat tarzı ve kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size ne de bu ülkeye faydası olmamıştır. Kendileri gerilimden beslendiği için yalan ve yanlışla sizleri oyalamaya çalışıyorlar. Bizim işimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bay Kemal’in CHP’nin ortaklarına bakın, notunuzu verin. Önünüze hizmet koymayanlara yarın karşınıza geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız? İzmir’de vatandaşın sorununu gideren ne varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz. İzmir’de eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz.”

Kütüphane müjdesi

Son olarak, gençlere müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olacağını söylemiştik. İzmir’de gençlerin ihtiyacını karşılayacak bir merkez olmadığını üzüntü ile öğrendik. Tekel fabrikasını içinde kütüphanesi ve müzesi de olan bir kültür ve sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Asfalt Osman gibi efsane isimlerin eserlerini de bugünkü acıklı hale getirenlerin takdirini de size bırakıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İzmir, müteşekkir

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “İzmir bugün tarihi bir gün yaşıyor. 30 ekim’deizmir sarsıldı ama İzmirli sarsılmadı. Bugün dimdik ayaktayız, daha da güçlüyüz; biriz, beraberiz, Türkiyeyiz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası buradaydı. Yaraların sarılmasına büyük bir destek verdi. Şubat ayında başladığımız, yıkılan binalar bugün en güzel şekilde yeniden yapıldı. Dokuz ay gibi bir sürede anahtar teslimi yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, İzmir size müteşekkirdir” ifadelerini kullandı.

Uzanan elleri bırakmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “30 Ekim’de yaşadığımız deprem sonrası dokuz ay gibi kısa bir zamanda konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. 30 Ekim’de bir söz verdik: Ayda bebeğin, İnci bebeğin o bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız demiştik. Şimdi konutlarımızı teslim etmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Konutlarımız İzmir’e hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.

Devlet milletin yanında

“İzmir bizim tarih, kültür, tarım, turizm ve ticaret kentimiz. İzmir’imiz bakanlığımızın da daima gözbebeği olmuştur” sözleriyle açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız elim hadiseleri güzel İzmir’e nazar değdi diye yorumladık. Deprem, sel, orman yangınları yaşadık. İzmir’deki depremi üzerinden bir yıl geçti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devletimizin tüm imkanları seferber etti. Aziz milletimiz unutmasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman milletinin yanındadır. Kimse endişelenmesin, üzülmesin. Artık başka bir Türkiye var. Ne mutlu ki milletin derdiyle dertlenen bir devletimiz var. 19 yılda hizmetleri ile vatandaşın gönlünde yer eden bir hükümetimiz var. İzmir’deki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez. İzmir bizim deniz kokulu, sevdalı şehrim. Büyük projeler yapıyor, sorumluluk alıyoruz. Bu bilinçle İzmirimiz’e ülkemize daima sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. Halkımıza gerekli olan her şeyi sunduk, gereken değeri biz verdik. Şimdi bir çuval inciri beraber etmelerine izin vermeyiz. Ülkemizi, üç beş çapulcunun şımarık naralarına verecek değiliz. Herkes de haddini ve yerini bilecek. Hedefimiz güçlü ve dünyada söz sahibi olacak bir Türkiye inşa etmek. Türkiye ve İzmir için durmak yok, yola devam” diye konuştu.