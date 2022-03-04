Erdoğan: Kadına şiddette iyi hal indirimi uygulanmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle ilgili yeni reform paketini açıkladı. Türkiye'de kadın cinayetlerinin Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geride olduğunu iddia eden Erdoğan, artık takım elbise giyip, kravat takanlara iyi hal indirim uygulanmayacağını söyledi. Erdoğan, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat imkanının da sunulacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. KADEM Genel Kurulu'na katıldı. Kurula Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada kuruluşundan bugüne KADEM çatısı altında, kadınların haklarının korunması ve demokrasinin geliştirilmesi konusunda çalışan, gayret gösteren herkese teşekkür etti. Erdoğan, "Kadının temel hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar, tamamen zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabullerin eseridir. Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de yine baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak hayli zordur" dedi.

"KADIN İSTİHDAMINI 6 MİLYONDAN 10 MİLYON SINIRINA GETİRDİK"

Erdoğan, "Sonuçta kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak, her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip, kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temin ettik. Mesela, kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'e yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Mimarlardan avukatlara, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar pek çok meslek dalında kadın erkek oranının büyük ölçüde dengelendiğine değinen Erdoğan, "Elbette karar alma mekanizmalarında ve istihdamda kadınların temsili konusunda hala arzuladığımız seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Ama kat edilen mesafenin önemini de görmezden gelemeyiz." dedi.

"KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ REFORM PAKETİ"

Erdoğan konuşmasında çıkarılacak kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketine de değindi. Erdoğan, "Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti özellikle öldürme eylemini insan olan hiç kimse kabul edemez. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Anca bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar kendimizi görevimiz yapmış sayamayız. Bir süredir Adalet Bakanlığımız bu çerçevede yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede TBMM gündemine getireceğiz. Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiç bir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak. Kasten öldürme kasten yaralama işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezalarında alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır. Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Belirli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" diye konuştu.