Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına değinerek, "Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait Amasra Kömür Ocağı, 503’ü yer altına olmak üzere toplam 713 çalışanıyla yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir. Geçtiğimiz 20 yılda bu madene yarısı iş güvenliği alanında olmak üzere 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Nitekim son 20 yılda bu ocakta yaşanan kazalarda hayatını kaybeden madenci sayımız 6’dır. Mevzuata göre her 250 kişi için bir iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekirken bu madende her 37 kişiye bir iş güvenliği uzmanı düşmektedir. Ayrıca kurum bünyesinde 30 tahlisiye görevlisi mevcuttur. Bunların yanı sıra Amasra Kömür Ocağımız son sistem teknolojilere ve güvenlik sistemlerine sahip bir işletme olarak öne çıkmaktadır'' dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ADAY OL’ ÇAĞRISI

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2023 seçimlerinde aday olma çağrısında bulunarak, "Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor; ama birilerinin tehdidine, şantajına, telkinine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti’nin ülkemizin 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir" dedi.