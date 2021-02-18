Erdoğan: Mart ayından itibaren normalleşmeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bundan sonraki süreçte illerin risk ve aşılama durumuna göre 4'e bölüneceğini belirterek, "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre 4 gruba ayırarak, mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Salgının seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşallah devlet ve millet olarak el ele vererek tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden geleceğiz. Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1'inci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşı çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.

KISITLAMALAR İLLERİN DURUMUNA GÖRE KALKACAK

İllerin vaka ve aşılanma durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Normalleşme takvimini de bu şekilde yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Halen uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olursa, kendi illerindeki görünümü düzeltirlerse normalleştirirse takvimi o kadar hızlı ilerleyecektir. Biraz daha sabrederek, fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."