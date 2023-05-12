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Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız" dedi

Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
12 Mayıs 2023 Cuma 12:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik" dedi.
Erdoğan, son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduklarını, hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat, kardeşliğimize sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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