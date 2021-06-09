Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olanları buyurun siz doyuruverin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Milli iradenin tecelligâhı olan bu çatının altında olan her gayret, elde edilen her netice ülkemizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmaktadır. Hizmet bayrağının bugünkü temsilcileri olan sizler, artık çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız.

* Biri istiklal harbinde, biri 15 Temmuz’da olmak üzere iki defa gazilikle şereflenen meclisimiz, her dönemde zorlu imtihanlardan geçmiştir.

* Tek parti faşizmin baskılarına ve kötü mirasına rağmen Türkiye’yi demokrasiyle bu meclis tanıştırmıştır. Darbeler ve muhtıralar yanında, vesayetin sinsi oyunlarıyla sürekli tökezletilen meclisimiz, her seferinde ülkemizi demokrasi rayına oturtmayı başarmıştır. Son dönemde meclisimiz yine birbiri ardına zorlu imtihanları alnının akıyla vermiştir.

* Türkiye 2013’teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun Meclis veçhesiyle, 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır.

* Ülkemizin üzerine belirsiz kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor.

* Geçtiğimiz yılın mart ayından beri tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın süreci, yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır. Türkiye siyasetten ekonomiye, sağlığa kadar tüm bu sıkıntıların üstesinden gelerek 84 milyon vatandaşının hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıkmıştır.

KILIÇDAROĞLU’NA SEDAT PEKER YANITI

* Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış, lağım çukuru dediği birtakım iddiaları Meclis kürsüsünden söylüyor. Girdiği her seçimde ‘Şu kadar oy alamazsam bırakırım’ diyen, her seferinde arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir.

*Türkiye’de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya ihtiyacı yoktur. Bizim yaptığımız hizmetlerin şahidi, bizatihi milletimizin kendisidir. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve ortaya atanların peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

* Hal böyleyken AK Parti’yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz.

* Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023’te bir kez daha göreceklerdir.

* Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür.

* Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor.

* FETÖ’den PKK’ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.

“NANKÖRLÜĞE DEVAM ETSİNLER”

* Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin.

* Bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise tüm yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyorlar. Bunlar çıkmış millet aç diyor.

* Evet, ben Rizeliyim. Rize’de çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Trakya’daki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımını iyi biliyorum. Ama bunlardan bihaber olanlar kalkıp da çeltik üretici ne üretir bundan anlamaz ki… Bizler bütün bunları oradaki kooperatiflerin yöneticileriyle görüşerek adımlarımızı attık.

* Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve sorunlarla yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini ayrıca yapacağım. Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur.

* Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz.

* Değerli kardeşlerim, az önce Sayın Kılıçdaroğlu’nu dinlediniz, yandaşlarını dinlediniz. ‘Bir eserleri var mı?’ diyorlar. Diyoruz ya, gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Bu kadar açık, her şey ortada.

* Git, Yavuz Sultan Selim’den geçiver. Marmaray’dan geçiver. Avrasya’dan geçiver. Ankara, İstanbul… Ya bu otobanlar, bunları kim yaptı ya? Biz yaptık.

* Ankara’daki havalimanını kim yaptı ya, bunu da biz yaptık. Aynı şekilde Çanakkale Havaalanı, bu dönemde bizim bir eserimiz. Bunlar Doğu’ya falan gitmezler zaten, salon sosyeteleri oldukları için oralara uzanamazlar.

* Senin hastane hayatını biliriz biz, SGK’nın başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Biz bu hastaneleri yaparken, bize bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyor.

* İnsanımızın sağlığı için. Dikkat et, bu hastaneler şehir hastanesi. Senin SGK’nın başında olduğun dönemde serum yoktu serum. Affedersiniz tuvaletler kan revan içindeydi. Savaş Ay bunları bir programda gayet güzel bir şekilde dile getirmiştir. Bunların neyini anlatayım ya?

MARMARA DENİZİ’NDE MÜSİLAJ SORUNU

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen harekete geçti. Suyun altından ve üstünden alınan numuneler TÜBİTAK’ta incelenmeye başlandı. Son yılların en geniş katılımlı çalıştayı Kocaeli’nde düzenlendi. Konu enine, boyuna ele alındı.

* Deniz temizliğine ilişkin genelge, Marmara’daki illerimize gönderildi. Temizlik çalışmaları başladı. Kıyılarımızı bu tehditten korumak için yürütülecek çalışmaların, bilimin desteği ve katkısıyla yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

* Kendilerinden bilgi alacağız. Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri düzeye taşıyarak Marmara’yı temizleyeceğiz. Meclis grubumuz bu konuda araştırma komisyonu kurulması için gereken girişimleri başlattı.

* Gözbebeğimiz olan Marmara’yı, İstanbul’u Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden, pekçok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her tarafından basiretsizlik akan bir zihniyete biz bu ülkeyi terk edemeyiz.

* Kanal İstanbul’un inşaatına başlıyoruz. Kanal İstanbul’u depremi tetikleyeceğinden, susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler. Biz hayırda yarışmayı sürdüreceğiz.