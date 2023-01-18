Erdoğan seçim tarihini açıkladı: 14 Mayıs

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken, bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı

Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, vatandaşların sandığa gideceği gün konusunda kamuoyuna yansıyan tarihlerden biri de 14 Mayıs 2023'dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şimdiye kadarki en güçlü 14 Mayıs mesajını verdi.

"RAHMETLİ MENDERES, 14 MAYIS'TA 'YETER SÖZ MİLLETİN DEMİŞTİ"

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.

"MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN ALTILI MASAYA YANITINI VERECEK"

Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız.

Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı ile ülkeyi idare etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı fiilen altılı masanın emir eri gibi davranacak. Karşımızda ibretlik bir tablo var. İşin özünde eskilere giden bir hesaplaşma yatıyor. Cumhuriyet'in iki asrı boyunca Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar.

"ŞİMDİ MECLİS'TEN MEYDAN OKUYORUM"

Şimdi Meclis'ten meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Sizin de numaralarınızı da etki elemanlarınızı da anında tanıyor. Aksi olsaydı 2007'de bize Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediğinizde başarılı olurdunuz. Aksi olaydı gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştığınızda başarılı olurdunuz.

BAKIN KARŞINIZDAYIM"

Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bakın Türkiye'nin en büyük partisinin başı olarak karşınızdayım. Gündemi 2023 hedefleri, Türkiye Yüzyılı olan bir lider olarak karşınızdayız. 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı mimarı olarak milletimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız. Biz, kimsenin inayetiyle değil, Allah'ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle ayağa kalktık bugünlere geldik, yarınlara yürüyoruz.

"İSİMLERİMİZİ TARİHİMİZİN SAYFALARINA YAZDIRMAYA DAVET EDİYORUM"

Biz gerektiğinde yedi düveli karşımıza alma pahasına milletimize hizmet ediyoruz. Ebede talip olan bir davanın mensupları olarak, bu davayı tümsekte bırakmamaya yeminliyiz. En büyük sorumluluk da sizlere düşüyor. 2023 seçim zaferini omuzlayacak kadro olarak, isimlerinizi tarihimizin sayfalarına yazdırmaya davet ediyorum.