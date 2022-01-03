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Erdoğan: Türk ekonomisine kontak kapattırmadık!

Erdoğan: Türk ekonomisine kontak kapattırmadık!
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. 2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık.

'Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık'

"2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık"

'İhracat rekoru kırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı. İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık."

'Türk lirası' deyip geçmeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur 'Türk lirası' deyip geçmeyin. Paramız çok önemli" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik" diye konuştu.

Etiketler; #erdoğan #ihracat #ihracat rakamları #cumhurbaşkanı #ekonomi
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