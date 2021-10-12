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Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz

G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor. Türkiye Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü kaldıramaz" dedi

Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
12 Ekim 2021 Salı 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan konulu "G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile katıldı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan hakkında konuşan Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Türkiye Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü kaldıramaz. G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz." ifadelerini kullandı.


 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutu yanında ekonomik yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede istikrarın bir an önce sağlanması uluslararası ölçekte kritik önemdedir. Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurma yönünde yönlendirmeliyiz.

Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 ton gıda yardımı sağladı. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne kadar burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Bu desteğimiz devam etmektedir.

Geçici hükümet henüz bekleneni veremedi. Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları, bu konuların çözülmesi gerekiyor."

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #erdoğan mülteci
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