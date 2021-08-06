Erdoğan: Ukrayna'dan gece görüşlü 5 helikopter geldi

Türkiye 28 Temmuz'da başlayan yangınların söndürülmesine yönelik kıyasıya bir mücadele verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarındaki son durum hakkında bilgi verdi

Türkiye 9 gündür ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların söndürülmesine ilişkin canla başla mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vererek, orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"28 Temmuz'da başlayan yangın süreci, 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangının 196'sı kontrol altına alındı. 5 ilimizde 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu konuyla ilgili Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu artırabiliriz. 100 kadar itfaiyeci daha gelecek. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor. Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde, gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak.

"YANGIN MAHALİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK"

56 helikopter, 9 İHA, 850 arazöz, 150 iş makinesi çalışıyor. Termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. 5 bin 350 personelle etkin mücadele ediyoruz. Yangın mahaline görevli olmayan alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımızı başka sıkıntılar, yaralanmalar başımıza gelebilir. Onları oraya almayacağız."

"YANAN ALANLARIN İNŞAATA AÇILMASI GİBİ BİR ONAYIM YOK"

Yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını ve başka amaçla kullanılamayacağına işaret eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;"Siyasetçilerin bazılarının ifade ettiği gibi buralarda inşaata açılacaktır gibi onayımın olduğu gibi asla böyle bir şey yok, yalandır. Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka sıfatı yoktur. Muhalefet iktidara nasıl yardımcı oluruzu düşüneceğine, yangına nasıl körükle gideriz bunu yapıyorlar. Bir körük daha versen, ne yapıyorsun demez. Yeni ağaçlandırma bitki örtüsüyle uyumlu olacaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan dikeceğiz. Toplam 252 milyon fidan dikeceğiz."