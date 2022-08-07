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Erdoğan ve Akşener arasında uyuşturucu polemiği büyüyor!

Erdoğan ve Akşener arasında uyuşturucu polemiği büyüyor!
07 Ağustos 2022 Pazar 08:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında uyuşturucu polemiği yaşanıyor. Akşener, Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" sözlerine tepki göstermişti. Bunun üzerine Erdoğan, "Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur" ifadelerini kullandı. Akşener de bunun üzerine Erdoğan'a "Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor" diyerek seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" açıklamalarına ilişkin "Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA NE SULU NE KURU UYUŞTURUCUYA YER YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Akşener'in bu ifadelerine de yanıt vererek "Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz" dedi.


AKŞENER, BAKAN SOYLU'NUN SÖZLERİNİ İŞARET ETTİ


Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Akşener, "Sayın Erdoğan, Ak Parti'nin 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor." açıklamalarında bulundu.

Etiketler; #erdoğan #meral akşener #cumhurbaşkanı #iyi parti #uyuşturucu
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