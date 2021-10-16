Erdoğan ve Merkel'i güldüren soru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başbaşa bir görüşme geçekleştirdi. Görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olmamasının ardından veda ziyaretlerine başladı. Merkel'in rotasında yer alan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Bugün İstanbul'a gelen Merkel, Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. İkili burada bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından köşkün bahçesinde kamera karşısına geçti. İkili önce sırayla konuşma yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Merkel ile görev dönemi boyunca uyumlu çalıştıklarını belirterek, Almanya başbakanına bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

GAZETECİNİN SORUSU GÜLDÜRDÜ



Açıklamaların ardından soru kısmına geçildi. Bu sırada bir Türk gazeteci tarafından iki lidere de sorulan, "Uzun zamandır birlikte görev yapıyorsunuz, ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz" sorusu gülüşmelere neden oldu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER"



İlk olarak söz alan Merkel, soruya şu şekilde yanıt verdi: "Burada birbirimize okuldaki gibi not vermek için bulunmuyoruz. İşbirliğimize önem atfettik. Türkiye'de çok şey gelişti, çok değişim oldu. Altyapı açısından olsun, İstanbul'a baktığımızda sadece bunu görüyoruz. Ankara'ya geldiğimde nasıl bir idari yapı olduğunu gördüm. Ekonomik sorunlara rağmen standartların nasıl yükseldiğini gördüm. Türkiye, NATO müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. Farklı bakış açılarımız olabilir ancak jeostratejik açısından birbirimize bağlıyız. Her zaman ortak çıkarlarımız var."

"16 YIL KISA BİR SÜRE DEĞİL"



Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Tabii 16 yıl kısa bir süre değil. Benim de 19 yılım var. Bu süreç içerisinde birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık. Tabii sayın şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte koalisyon hükümetleri olmasaydı Türkiye - Almanya ilişkileri daha farklı bir noktaya ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı zorlaştırıyor. Türkiye'deki koalisyon hükümetleri de başarısız olmuştur. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışma sürecinin içerisine girdik. Temennimiz o ki yeni yönetimle iki ülke arasındaki bu başarılı süreci devam ettiririz."

Açıklamaların ardından Almanya Başbakanı Merkel, Huber Köşkü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Merkel'i yolcu etti.