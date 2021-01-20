Erdoğan, yapılan aşı sayısını açıkladı

Erdoğan, "Son rakamı aldım. Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımız başarılı şekilde devam eden aşı programımıza kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Hamdolsun milletimiz girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımızda olup bize destek ve cesaret verip vefasını gösterdi.

AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır.

Davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Bu anlayışla bu kutlu çatı altında görev yapmış her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımızda görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız.

Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız.

Türkiye bu günlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır.

1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz.

Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının olduğu gerçeği örtmeye çalışanları da biliyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.

Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur.

Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.

Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

AŞI AÇIKLAMASI

Ülkemizde KOVİD-19 aşısı yaptıran vatandaşlarımızın sayısı, hamdolsun, 1 milyonu geçti. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Bu salgın belasını tam anlamıyla bertaraf etmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz.

Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da, önlemlere riayet edelim. TAMAM diye ifade ettiğimiz Temizlik, Maske, Mesafe ilkelerini uygulamaya devam edelim. Devlet - Millet dayanışmasıyla, sabırla, kararlılıkla inşallah bu zorlu süreci bir an önce bitireceğimize inanıyorum.

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."