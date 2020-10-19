Ermenistan'a ağır darbe!

Azerbaycan, Ermenistan ordusu ile girdiği çatışmalarda son iki günlük bilançoyu açıkladı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1'inci Motorlu Tüfek Alayı'nın tabur komutanı emriyle geri çekildiği aktarılırken, alayın çatışma bölgesinde bulunan 63'üncü tank taburunun kurmay başkanının çatışmalarda öldüğü belirtildi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılan ikinci ateşkesin üstünden yaklaşık 8 saat sonra Ermenistan, Azerbaycan'ın kurtardığı köylere havan ve toplarla ateş etti. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın ateşkesi ikinci kez ihlal ettiği ve bu saldırılara karşılık verildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı; Ağdara, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayil istikametinde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiğini açıkladı. Ermenistan'a karşı yürütülen operasyonlar sonucunda; 2 adet T-72 tankı, 2 adet BM-21 'Grad' YARS tipi, 1 adet D-30 tipi ve 1 adet D-20 tipi obüs topu ve 11 askeri araç cephenin farklı bölgelerinde imha edildi.KURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜBakanlık, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda çatışma bölgelerinde mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1'inci Motorlu Tüfek Alayı'nın tabur komutanı emriyle geri çekildiğini belirtti. Alayın çatışma bölgesinde bulunan 63'üncü tank taburunun kurmay başkanının çatışmalarda öldüğü, 1'inci tabur komutanı ile yardımcısı Gevorg Makaryan'ın ise yaralandığı açıklandı. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun Ermenistan 5'inci Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan'ın olduğu tabur askerlerinin imha edildiğini ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiğini belirtti.