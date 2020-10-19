Ersin Tatar ipi göğüsledi

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Cumhurbaşkanlığı yarışında YSK'nın gayrı resmi sonuçlarına göre ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi. 738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74'ünü Tatar, 48.26'sını Akıncı aldı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar'ın yüzde 51.74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48.26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti.Böylelikle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu. 199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953'ü sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 67.30 oldu. 11 Ekim'de yapılan ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32.34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29.80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10. kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Seçime katılım yüzde 61

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının netleşmesi ile açıklama yaptı.Akıncı'nın açıklaması şöyle:"Bu seçimlerde neler yaşandığını hep anlattım, tekrar etmeyeceğim. Sanırım neler yaşandığını görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçimdi dersek gerçeği söylemiş olmayız. Sayın Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonuç yaratıldı, elde edildi. Bu sonucu elde etmek için yapılanları biliyorsunuz yapanlar başardı. Sayın Tatar'a da hayırlı olsun. Kendisini aradım, telefonu meşguldü ulaşamadım. Benim için 45 yıllık siyasi hayatımın, bir sürecin sonudur. Halkımızın çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuçtur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilemeliyiz. Sayın Tatar'a hayırlı olsun diyorum, kendisine üstün başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk Halkı'na teşekkür ediyorum, bize gönül vermiş çalışmış herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben genellikle itiraz etmem, sonuçlara her zaman saygı duyarım ama sonuçların nasıl elde edildiğini de söylemekten çekinmem."

Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunda yüzde 48.26 ile kaybeden Mustafa Akıncı, seçimin galibi Ersin Tatar'ı tebrik etti. Akıncı ayrıca "Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.

Yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarını '45 yıllık siyasi hayatının sonu' olarak tanımlayan Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Normal olmayan bir seçim süreci geçirdik. Tatar'ı kutlarım, başarılar dilerim. Bu sonuçların çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun.Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar'ın yüzde 51.74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48.26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti.Böylelikle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.