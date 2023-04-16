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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Milletin iradesini kimseye peşkeş çekmeyeceğiz

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz milletin iradesini kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. 20 yıl böyleydi, bundan sonra da böyle olacak" dedi

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Milletin iradesini kimseye peşkeş çekmeyeceğiz
16 Nisan 2023 Pazar 23:03

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Nizip İlçe Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinin Türkiye için önemine dikkati çekti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu seçimde de yalnız bırakmayacağını ifade eden Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz milletin iradesini kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. 20 yıl böyleydi bundan sonra da böyle olacak. Bu partiyi gözü yaşlı anneler ve başörtüsü sebebiyle okula gidemeyen kardeşlerimiz kurdu. 'Bu ülkede hep beraber özgürce yaşayacağız' diyen genç kardeşlerimiz, analarımız ve babalarımız kurdu. O yüzden bu demokrasi yolculuğunda 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi yeniden, 'Yeter artık söz de karar da milletin' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, milletvekili adayları Mehmet Eyup Özkeçeci, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Feray Yılmaz, Muhammed Hakan Tanrıöver, Abdullah Durdu, Cuma Reyhan, Abdullah Korkmaz ile Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve partililer katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aday tanıtım #Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül #nizip
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