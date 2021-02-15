Eski Menemen Başkanı Şahin: İnce, Menemen’deki yanlışları özetledi

Yeni parti çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin Menemen’le ilgili açıklamalarını değerlendiren önceki dönem Belediye Başkanı Tahir Şahin, İnce’nin Menemen’de yapılan yanlışları özetlediğini belirterek kurulacak olan partiye katılıp katılmayacağı konusunda ise “O konularda yorum yapmayacağım. Yoruma gerek yok. Yapılanlar ve söylenenler ortada. Menemenli hemşehrilerimiz ve tüm Türkiye konuyu dikkatle izliyor.” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nden istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin katıldığı bir televizyon programında Menemen’le ilgili yaptığı açıklamaları, ilçenin önceki dönem belediye başkanı Tahir Şahin Haber Ekspres’e değerlendirdi.

İnce’nin kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra CHP’den istifa eden ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Serdar Aksoy’un ardından Menemen’de yaşananlarla ilgili “Millet İttifakı'nın 18 belediye meclis üyesi var, Cumhur İttifakı'nın 12 belediye meclis üyesi var. Mevcut belediye başkanı Tahir Şahin aday yapılmadı, neden Muharrem İnce'ye destek verdi diye. Mevcut belediye başkanını tutukladılar” yorumunu değerlendiren Şahin, “Bu konularda çok konuşmak istemiyorum. Sağ olsun, Sayın Başkan Muharrem İnce bizim ismimize atıfta bulunarak bir yorumda bulunmuş. Bizi övmüş. Menemen’deki tablo ortada, seçim öncesinden böyle olacağı belliydi. Ben tutuklu başkanın elini böyle olacağını bildiğim için kaldırmamıştım. Elini kaldırmadığımı için de hiç pişman değilim. Tutuklu başkan hakkında ‘20 ay dayanamaz’ demiştim. 20 ay değil, 19 buçuk ayda ne yazık ki kendini, belediyeyi ve partiyi rezil etti” diye konuştu.

Büyük yanlışlıklar var

Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde belediye meclisinde Millet İttifakı’nın çoğunlukta olmasına rağmen seçimlerde eşitlik ortaya çıktığını vurgulayan Şahin, “Kurada önce CHP adayı Deniz Karakurt kazandı. Yapılan itirazla tekrar çekilen kurada Aydın Pehlivan kazandı. Seçim öncesinde, 19 buçuk aylık dönemde yapılan büyük yanlışlıklar var. Tutuklu başkan cezaevine gittikten sonra yapılan oylamada çok çok büyük yanlışlıklar var. Kuranın nasıl yapılacağını bilmemeyi büyük bir hata olarak değerlendiriyorum. Sonuç olarak Ak Parti Meclis Grubundan Aydın Pehlivan Menemen Belediyesi Başkan Vekilliğini yürütüyor. Sayın Muharrem İnce de bu söylediğim yanlışlıkları özetlemek adına görüşünü ortaya koymuş. Bu görüşünden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Menemen izliyor

Muharrem İnce’nin yeni kuracağı partiye katılma konusunda ise Tahir Şahin, “O konularda yorum yapmayacağım. Yoruma gerek yok. Yapılanlar ve söylenenler ortada. Menemenli hemşehrilerimiz ve tüm Türkiye konuyu dikkatle izliyor” ifadelerini kullandı. Şahin, ilerleyen günlerde Menemen’de yaşananlarla ilgili geniş çaplı bir açıklama yapacağını söyledi