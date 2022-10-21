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Fakıbaba'dan sonra o isim de İYİ Parti'ye katılıyor iddiası!

Fakıbaba'dan sonra o isim de İYİ Parti'ye katılıyor iddiası!
21 Ekim 2022 Cuma 10:56

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinde istifa edip İYİ Parti'ye katılacağını duyurmuştu. İYİ Parti'nin iktidar cephesinden yeni isimleri kadrosuna katmaya devam edeceği ve sıradaki ismin MHP'li Oktay Vural olacağı öne sürüldü.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerine de yer verdi. Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıklarken, rozetinin gelecek hafta grup toplantısında Meral Akşener tarafından takılacağı belirtiliyor.

İYİ Parti'ye katılımlar sürerken yeni isimlere partide kritik görevler veriliyor. Geçen mayısta İYİ Parti'ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

ERDOĞAN'IN DOKTORU BAŞDANIŞMAN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi.


SIRADAKİ İSİM OKTAY VURAL İDDİASI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde İYİ Parti'ye katılımların devam edeceği belirtilirken sıradaki ismin MHP'li Oktay Vural olabileceği ifade ediliyor.

Etiketler; #iyi parti #oktay vural #mhp
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