Fatih Erbakan: Seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerinde herhangi bir ittifaka dahil olmayacaklarını ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Son derece kapsamlı yaptığımız istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağız. Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım" dedi.