Fatih Gürbüz göreve başladı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve aldığı 11409 oy ile Foça Belediye Başkanı seçilen Fatih Gürbüz mazbatasını aldı.

Foça'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, mazbatasını almak için kalabalık bir grupla beraber Foça Adliyesi'ne geldi. İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç ile birlikte CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Foça'nın 37 yaşındaki genç Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediye Meclis üyeliğine seçilen 9 CHP'li ve 1 İYİ Parti'li üye ile birlikte Foça Adliyesi'ne gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Bıyık'ın elinden aldı.

CHP İlçe'ye ziyaret

Adliye çıkışında Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektiren Fatih Gürbüz, Foça Belediye Başkanı sıfatıyla ilk ziyaretini CHP Foça İlçe Başkanlığı'na yaptı. Burada ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Gürbüz, partisinin kadın ve gençlik kollarına, ilçe yönetim kurulu üyelerine ve CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım'a ayrı ayrı teşekkür etti.

Daha sonra devir teslim tören için Foça Belediyesi'ne gelen Gürbüz, belediye binasının önünde toplanan vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Fatih Gürbüz'ü belediyenin ana giriş kapısında çiçeklerle karşılayan eski Başkan

Gökhan Demirağ, kalabalığa hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

Demirağ'ın ardından söz alan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Gönlümüzün de belediyemizin de kapısı herkese açık olacak" diyerek, kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

Adaletten ayrılmayacağız

Gökhan Demirağ'dan görevi devralan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, alkışlar eşliğinde koltuğuna oturdu. Tebrikleri kabul eden Fatih Gürbüz'ü eşi Seçil ile 10 yaşındaki oğlu Onur Gürbüz'ün yanı sıra bütün ailesi yalnız bırakmadı. Devir teslim töreninin ardından kalabalık bir grupla beraber Cumhuriyet Alanı'na yürüyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktılar.

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Seçimler geride kaldı. Kazanan demokrasi oldu. Şimdi çalışma ve hizmet etme zamanı. Bize duyulan güveni ve desteği boşa çıkarmayacağız. Foça halkının bize tevdi ettiği yetkiyi halkımızın ve Foça'nın yararına kullanacağız. Foça'mıza en iyi hizmeti verebilmek için, Belediye Meclis üyeliği görevine seçilen arkadaşlarımla hep birlikte çalışacağız. Foça'yı Foçalılarla, hep birlikte yöneteceğiz. Yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek yerine, yeni bir sayfa açmayı vaat etmiştik ve bugün de o sayfayı hep birlikte açıyoruz. Foça'yı güzel günler bekliyor. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Aday gösterildiğim gün rozetimi çıkarmıştım, belediye başkanı olduğum sürece de belli bir kesimin değil, herkesin belediye başkanı olacağım. Adaletten ayrılmadan herkese eşit davranacağım" diye konuştu.