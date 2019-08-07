Foça Tatil Köyü'ne 1 yıldır izin çıkmadı

Foça Tatil Köyü, 49 yıllığına Arda Mühendislik tarafından kiralandı. CHP'li Bakan, devir onayının 1 yıldır verilmediğini belirterek, "Foça ve Foçalılar cezalandırılmak mı isteniyor" dedi.

Foça'da 1967 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü, 38 yıl hizmet verdikten sonra 14 yıl önce kapandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlarla birlikte, 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu, Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için geçen yıl ihaleye çıkıldı. İhaleyi, 'Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' adlı bir şirket kazandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temmuz 2018 tarihinde resmi internet sitesinde şu duyuruyu yaptı: "Bugün yapılan nihai görüşmelerde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir'in Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 187 ada 7 nolu parseldeki 13 bin 372.81 metrekare, 14 nolu parseldeki 26 bin metrekare, 15 nolu parseldeki 84 bin 136 metrekare, 16 nolu parseldeki 18 bin 150 metrekare ve 19 nolu parseldeki 141 bin 377.53 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ayrıca bu taşınmazlar üzerindeki tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 44 milyon 250 bin TL ile Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir."

İstihdam yaratacak

Ancak ihaleyi alan ve 49 yıllığına Foça Tatil Köyü alanını kiralayan şirketin harekete geçebilmesi için beklenen onay bir yıldır verilmedi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Bakan, "Söz konusu alanın bir an önce değerlendirilmesi hem turizm geliri hem de istihdam kaynağı açısından çok önemli, Foçalılar tarafından dört gözle bu alanın değerlendirilmesini bekliyor. İhale yapılmış, gerekli izinler şirkete neden verilmiyor? İhaleye onay verilmiyorsa, bu alanın Foça'ya ve Foçalılara kazandırılması için yeni süreç neden başlamıyor?" dedi. n Doğancan Bingöl

Yeni süreç mi düşünülüyor?

CHP'li Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a şu soruları yöneltti:

1 - Turizm geliri ve istihdam kaynağı olması açısından Foçalılar tarafından dört gözle beklenen Foça Tatil Köyü kapsamındaki alanın değerlendirilmesi için beklenen onay neden bir yıldır verilmemektedir?

2 - İhaleyi alan ve Foça Tatil Köyü alanını 49 yıllığına kiralayan şirketin harekete geçebilmesi için beklenen onay ne zaman verilecektir? Verilmeyecekse söz konusu alanın Foçalılara kazandırılması için yeni süreç ne zaman ve ne şekilde işletilecektir?