İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
0
Kılıçdaroğlu: Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil
Kılıçdaroğlu: Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
0

Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 

Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:36
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Oktay, muhalefetin eleştirilerine yönelik, "Karadeniz'de bulduğumuz gazı kabullenemiyor bunlar. 1 ay tüm giderler ücretsiz, 1 yıl da sıcak su ücretsiz. Siz de faydalanacaksınız bundan. Kılıçdaroğlu unutur; biraz tembel, faturasını ödemez. Elektrik kestirir, bizi suçlar. Kılıçdaroğlu'na buradan müjde. Onun evindeki doğal gaz da yanındakilerin doğal gazı da bedava. Biz hizmet götürürken etnik yapıya bakmayız. 85 milyonu aynı görürüz" dedi.
'MİLLETİMİZ OYUNU GÖRÜYOR'
Ardından Cumhur İttifakı'nın Ankara ve İstanbul mitinglerine değinen Oktay, "Ankara'dan verdiğimiz mesaja şahit oldunuz hep birlikte; 'Sonuna kadar beraberiz ve dimdik yolumuza devam edeceğiz' dedik. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi. Gelemeyenlerle 2 milyondan bahsediyoruz. İstanbul kime cevap verdi? Dünyayaydı mesaj. Siz ne yaparsanız yapın, hangi ayak oyunlarına başvurursanız vurun, Van'da Öcalan posteri açıp, paçavra çıkarıp, sözde milliyetçilik söylemlerini istediğiniz kadar atın; milletimiz oyunu görüyor. Milletimiz hiçbir kalleşliğe müsaade etmeyecektir. Milletimin iradesine ipotek koymak isteyenler, dışarıdan yönetmek isteyenler; büyümek, büyük düşünmek; vizyon sahibi olmak demektir. Kılıçdaroğlu ve avanesi kim? Dünyayı görmek kim? Burunlarının ucunu göremiyor bunlar. Gerektiği yerde masaya yumruğunu vuran, Türkiye'nin önünü açan adamdan bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan derken dünya liderliği o kadar kolay olunmuyor. Bu meydanlara çıkıp atıp tutmakla, Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakilerle hiç olmaz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması yaptığını hatırlatan Oktay, Nallıhan'dan gelen taleplerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Hızlı tren proje çalışmaları en kısa sürece tamamlanacak. AK Parti, Cumhur ittifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi. ()

İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Bakan Dönmez: Hidrokarbon aramaları konusunda dünyanın dört bir tarafından teklifler alıyoruz
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
0
Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak
Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır
0
AK Partili Hızal’dan Soyer ve CHP’ye ‘Fener Alayı’ çağrısı: Kararı tanıyacak mısınız yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?
AK Partili Hızal’dan Soyer ve CHP’ye ‘Fener Alayı’ çağrısı: Kararı tanıyacak mısınız yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?
0
AK Partili Sürekli: 14 Mayıs’ta destan yazacağız
AK Partili Sürekli: 14 Mayıs’ta destan yazacağız
0
CHP'li Yücel: Millet kazanacak, provakatörler ve paraleller kaybedecek!
CHP'li Yücel: Millet kazanacak, provakatörler ve paraleller kaybedecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.