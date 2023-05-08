Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Oktay, muhalefetin eleştirilerine yönelik, "Karadeniz'de bulduğumuz gazı kabullenemiyor bunlar. 1 ay tüm giderler ücretsiz, 1 yıl da sıcak su ücretsiz. Siz de faydalanacaksınız bundan. Kılıçdaroğlu unutur; biraz tembel, faturasını ödemez. Elektrik kestirir, bizi suçlar. Kılıçdaroğlu'na buradan müjde. Onun evindeki doğal gaz da yanındakilerin doğal gazı da bedava. Biz hizmet götürürken etnik yapıya bakmayız. 85 milyonu aynı görürüz" dedi.

'MİLLETİMİZ OYUNU GÖRÜYOR'

Ardından Cumhur İttifakı'nın Ankara ve İstanbul mitinglerine değinen Oktay, "Ankara'dan verdiğimiz mesaja şahit oldunuz hep birlikte; 'Sonuna kadar beraberiz ve dimdik yolumuza devam edeceğiz' dedik. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi. Gelemeyenlerle 2 milyondan bahsediyoruz. İstanbul kime cevap verdi? Dünyayaydı mesaj. Siz ne yaparsanız yapın, hangi ayak oyunlarına başvurursanız vurun, Van'da Öcalan posteri açıp, paçavra çıkarıp, sözde milliyetçilik söylemlerini istediğiniz kadar atın; milletimiz oyunu görüyor. Milletimiz hiçbir kalleşliğe müsaade etmeyecektir. Milletimin iradesine ipotek koymak isteyenler, dışarıdan yönetmek isteyenler; büyümek, büyük düşünmek; vizyon sahibi olmak demektir. Kılıçdaroğlu ve avanesi kim? Dünyayı görmek kim? Burunlarının ucunu göremiyor bunlar. Gerektiği yerde masaya yumruğunu vuran, Türkiye'nin önünü açan adamdan bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan derken dünya liderliği o kadar kolay olunmuyor. Bu meydanlara çıkıp atıp tutmakla, Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakilerle hiç olmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması yaptığını hatırlatan Oktay, Nallıhan'dan gelen taleplerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Hızlı tren proje çalışmaları en kısa sürece tamamlanacak. AK Parti, Cumhur ittifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.