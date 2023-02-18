Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "10 bin TL hane başı destek; afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir. Ödemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların verilerine göre yapılmaktadır. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi.

'35 BİN 250 ARAMA KURTARMA PERSONELİMİZ SAHADA'

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Oktay, "'Sahada arama kurtarma faaliyeti yapılmıyor' gibi bir şey söz konusu değildir. 35 bin 250 arama kurtarma personelimiz sahada. Şu anda 11 ilimizde enkaz çalışmaları devam eden 200'ün altında yer var. Hatay en fazla olanı, Kahramanmaraş ikinci sırada. Diyarbakır'da tek bir binamızda devam ediyor. Adıyaman'da 4, Gaziantep'te 1 bina var. Arama kurtarma faaliyetlerinde son ana kadar her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız. 264 bin 389 personelimiz farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar. Yine 12 binin üzerinde iş makinesi var. Tahliye konusunda ise 374 bin 313 tahliye edilen kişi var" diye konuştu.

'953 REFAKATSİZ ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ'

Refakatsiz çocuklarla ilgili dezenformasyonların yapıldığına dikkat çeken Oktay, "Refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı şeklindeki dedikoduya asla müsaade etmeyiz. Aile Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığımız da aynı şekilde. Şu anda refakatsiz çocuklarımızın sayısı 1589'dur. Bu çocukların ailelerine teslim edileni 953. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. Kimlik belirlemeye çok önem veriyoruz, 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. 247’sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'597 BİN 594 BİNANIN HASAR TESPİTİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA'

Hasar tespit çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Oktay, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum, 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 bin 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina, ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Bunun daire olarak karşılığı 306 bin 568 daire. Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir" dedi.

Depremden etkilenen illerden tahliyelerin de devam ettiğini söyleyen Oktay, 375 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Salgın hastalıkların da gündemlerinde olduğunu aktaran Oktay, "Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmaları gerekse doğrudan müdahil olmayla alakalı çalışmalarını yürütüyor. Çadır kentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadır kentler ve konteyner kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak. Daha küçül olan yerlere de mobil sağlık hizmetleri ulaşmaya devam edecek" diye konuştu.

Oktay, depremzedelere yönelik destek ödemelerine ilişkin şunları söyledi:

"Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Bunu biraz daha detaylandırayım. 10 bin TL hane başı destek; afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir. Ödemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların verilerine göre yapılmaktadır. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir."

Oktay, Kira ve taşınma yardımıyla ilgili talepleri olan afetzedelerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belitti. Oktay, Nüfus cüzdan ve kimlik kartını kaybeden vatandaşların da yine e-Devlet üzerinden yarından itibaren başvurduklarında geçici kimlik kartlarını alabileceklerini aktardı.