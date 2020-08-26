Gereği neyse yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz şekilde yaparız." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pandemi sürecini ele aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan yardımcımız da Berlin'e yaptığımız ziyaretten sonra pandemi ile ilgili bilgi paylaşımı dahil, aramızdaki işbirliğini daha da güçlendirdik. Almanya, Türkiye'deki dört turizm bölgesine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdıktan sonra Alman dostlarımız güvenli bir şekilde tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar. Bu konuyla ilgili tabii ki güvenli ve sağlıklı turizm için ve turistlerin sağlığı için gerekli tedbirler aldık alıyoruz. Bu konuda özellikle de daha önce de söylediğim gibi Alman firmalarıyla beraber işbirliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz ve Libya'daki konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de lisans verdiğimiz bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz başından beri açık ve net bir şekilde çağrımızı yaptık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkını dışlamak yerine herkes için hakça ve adil bir paylaşım istedik. Yunanistan ve Rum kesimi tezleri ile uzun süredir devam ediyorlar dolayısıyla gerginliği arttıran Doğu Akdeniz'de biz değiliz Yunanistan'dır ve Rum kesimidir. Bunun da en son örneğinin dün işte Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla da bir kere daha görmüş olduk. Biz uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak için sabırla bekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da izah ettiği üzere, Sayın Merkel'in ve Almanya'nın arabuluculuk çabalarını desteklemek için taleplerini olumlu karşıladık, jestler yaptık. Gerek Heiko Maas'a, gerekse Merkel'e bu samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat bu çabaları objektif ve dengeli bir şekilde götürünce özelikle Yunanistan'ın ve Rum kesiminin de saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar bugüne kadar hep AB'nin koşulsuz desteğiyle şımarmışlardır." diye konuştu.

Tereddüt etmeyiz

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a tavsiye de bulunarak, bu şımarıklıktan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Böyle bir yere varılamayacağını artık anlamınız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Tatbikat yağacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz şekilde yaparız. Biz tüm ülkelerle her zaman diyaloğa varız. Rum kesimi hariç çünkü onlar önce Kıbrıs Türk tarafıyla muhattap olmak zorundalar. Biz diyaloğa varız ama kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Hele ki Yunanistan’ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi dışlayan hiçbir faaliyetin ya da anlaşmanın geçerli olmadığını söyledik. Bugün attığımız adımlarla da sahada ve masada bunların geçerli olmadığını gösteriyoruz. Buna rağmen hep beraber, hakça paylaşım için oturalım ve konuşalım diyoruz. Oruç Reis gemimizi taciz etmeye kalktılar. Belirlenen alanlarda navtex yayınlayarak sismik araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Bir gemiyle taciz etmeye kalktılar. Bunların Yunanistan'a bir faydası yok. Yunanistan, kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz." dedi.

