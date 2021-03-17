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Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum

Yargı kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü. Oturuma 10 dakika ara verilirken, Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terk etmesi gerekecek. Daha önce direneceğini ve Meclis'ten ayrılmayacağını söyleyen Gergerlioğlu, ilk konuşmasında "Hiçbir yere gitmiyorum." dedi

Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum
17 Mart 2021 Çarşamba 15:55

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği resmen düşürüldü. TBMM'de yargı kararının okunması sırasında HDP'liler masalara vurarak tepki gösterdi.

Meclis'te oturuma 10 dakikalık ara verilirken, Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terk etmesi istenecek. Ancak Meclis'e yanında bir çanta ile gelen ve vekilliği düşürülen HDP'li isim daha önce direnme kararı aldığını açıklamıştı.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Gergerlioğlu oturuma verilen arada ise diğer vekillerin eylemine katılarak şunları söyledi: "Milletin iradesiyle geldim buraya. Anayasayı çiğneyen yargı kararlarını tanımıyorum. Meclis Başkanlığı da suç işlemiştir. Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Basın mensupları bilsin, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmiyorum. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu alarak buraya geldim. Anamın ak sütü gibi helal oyla geldim. Milletimin iradesine sığınıyorum."

Etiketler; #tbmm #ömer faruk gergerlioğlu #hdp
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