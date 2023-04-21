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Gültekin Uysal: Mücadelemiz 85 milyon için

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki bu ülkede 85 milyon, nimetlerimizi, hizmetlerimizi eşit ve ortak paydada paylaşabilsin, mücadelemiz bunun içindir" dedi

Gültekin Uysal: Mücadelemiz 85 milyon için
21 Nisan 2023 Cuma 11:12

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uysal, Millet İttifakı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde düzenlenen "Halil İbrahim Sofraları Buluşması" için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le geldiği kentte, Ramazan Bayramı namazını Zafer Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından Asri Mezarlık'a gelen Uysal ve Soyer, depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip bayramlarını kutladılar.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'ne geçen Uysal, burada da şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Kabir ziyaretleri sonrasında beraberinde Soyer'le Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda düzenlenen "Halil İbrahim Sofraları Buluşması"na geçen Uysal, burada, 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremin akabinde ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini dile getiren Uysal, "Üst üste gelen bu süreçlerin akabinde, belki de Türk demokrasinin en zor sınavı diyebileceğimiz bir süreçte 14 Mayıs seçimlerine doğru da yaklaşıyoruz. Devletlerin, milletlerin hayatında dönüm noktaları vardır. Türk milletinin de tarihinde dönüş noktaları vardır. Bu tarihi dönüm noktalarında milletimiz her daim bir büyük iradeyle, bir büyük kararlılıkla kendisine dayatılanları reddetmiş, kendi kaderini kendisi yapacak şekilde yürümüştür." diye konuştu.

Uysal, 14 Mayıs'ın önemini anlatarak, "Biz istiyoruz ki bu ülkede 85 milyon, nimetlerimizi, hizmetlerimizi eşit ve ortak paydada paylaşabilsin, mücadelemiz bunun içindir. Bu yaralarımızı fazlasıyla sağabileceğimizi biliyoruz. O açıdan önümüzde kutlu bir yol var. 14 Mayıs'ı Türk demokrasisinin bayramına çevirebilmek sizlerin bizlerin elindedir." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 14 Mayıs'ın demokrasi bayramı olacağını aktararak, "Bizim atalarımız geçmişte çok zor koşullarda bize Cumhuriyeti hediye etmişler. Amasya kongresinde Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır'. Şimdi yine bu ülkenin azim ve kararlılığına ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal #Halil İbrahim Sofraları Buluşması #osmaniye #tunç soyer
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