Gürer: “Kahve içmenin de keyfi kaçtı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 yıl önce Ocak ayında 55-60 lira arasında olan 1 kilogram kuru Türk kahvesinin fiyatının bu gün ortalama 200 liraya satıldığını belirterek, “2 yıldaki artış oranı yüzde 240’a yaklaştı. 40 yıllık hatırı olan kahveye hatırı sayılır oranda gelen zamlar, kahve satışlarını büyük ölçüde etkiledi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuruyemişçi dükkânını ziyaret ederek, esnafa kuru Türk kahvesi olarak bilinen kahvenin son iki yıllık fiyat artışı değerlendirdi.

Ulukışla ilçesinde esnaf Kazım Fırat Özçat, geçen yıl 120 liraya sattıkları kuru kahveyi bu yıl 180 liradan sattıklarını belirtti. Kilosunu 150 liraya aldıkları kahve çekirdeğini çektirip kuru kahve haline getirdiklerini belirtti.

Kazım Fırat Özçat, “ En azından geçen yıl dahi kahve satışı iyiydi. Hem bizim alış fiyatımız hem de vatandaşa satış fiyatımız makul sayılabilirdi. Ancak bu yıl fiyatlar arttı. Geçen yıl haftada 100 kilo sattığımız kahveyi bu yıl 10 kilo bile satamıyoruz” dedi.

KAHVEHANELERDE KAHVE İÇMEK LÜKS OLDU

Kahvehanelerde 2021 yılında 2.5 Tl olan kahve fiyatı 2022 yılında 10 TL’ye yükseldi. Kafelerde ise geçen yıl 10 lira civarında olan bir fincan kahvenin bazı yerlerde 30 liraya kadar çıktığını da anlatan Kazım Fırat Özçat, “Kahvehanelerde ve kafelerde artık kahve içmek de lüks oldu diyebiliriz ” diye konuştu.



1 MİLYON LİRALIK LİMON TUZU ALSAYDIM 10 MİLYON LİRA KAR EDERDİM

Geçen yıl 8 liraya alıp 15 liraya sattıkları limon tuzunu bu yıl 75 liraya alıp 95 liraya sattıklarını ifade eden Kazım Fırat Özçat, “Evimizi, arabamızı satıp limon tuzu alsaydık bugün zengin olurduk. Örneğin geçen yıl 1 milyon liralık limon tuzu alıp depoya kaysaydım, bu yıl 10 milyon lira kar ederdim” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ ARTIK KAHVE ALMAYA ZORLANIYOR

Fiyatların artması nedeniyle satış oranlarının da büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Özçat, “1 yıllık evliyim, evimi zor geçindiriyorum. Elektriğe, kiraya para yetiştirmekte zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TÜİK’in verilerinden derlediği bilgiler ışığında yaptığı değerlendirmede, Türk kahvesinin fiyatının son 2 yıl içinde ciddi oranda arttığını belirterek, “Böyle giderse vatandaş kahve keyfinden de mahrum kalacak. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var dedikleri bu olsa gerek çünkü artan fiyat kahveyi daha da değerli kıldı”

KAHVE FİYATI 2 YILDA FIRLADI

2021 yılının ocak ayında 59 lira olan 1 kilogram kahvenin 2023 yılı ocak ayında yaklaşık 200 liraya çıktığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu 2 yıllık artışın dikkat çekici olduğunu söyledi..

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 yıl önce Aralık ayında 105 lira iken geçen yıl Aralık ayında yüzde 80’lik artışla 190 liraya yükselen kahvenin, aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerindeki fiyat artışının ise sadece yüzde 17 olduğuna işaret etti.

Ülkemizin 2021 yılında 232 milyon 233 bin TL ödeyerek 75 bin ton kahve ithal ettiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 90 ülkeden kahve ithalatı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin kahve ithalatı 2016-2020 döneminde 891 milyon 252 bin dolar seviyesine gerçekleşti Kahve ithalatına 2016'da 130,5 milyon dolar ödeme yapılırken 2022 yılında ise 412 milyon 784 bin dolar karşılığında 91 bin ton kahve ithal edildiğini söyledi.