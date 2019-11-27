HDP'li belediyelerde usulsüz harcama yok

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 31 Mart seçimi sonrasına ilişkin HDP'li hiçbir belediyede usulsüz harcama, yolsuzluk, karşılığı olmayan faturanın söz konusu olmadığını söyledi.

HDP'li belediyelerde usulsüz harcama yok
27 Kasım 2019 Çarşamba 14:56

Oluç, görevden alınan Van'ın Saray Belediye Başkanı Caziye Duman ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Saray Belediye Başkanlığının harcamalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Halkın önerileri

31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin yaptığı harcamaların yer aldığı faturaları gösteren Oluç, "Belediyenin her meclis toplantısında gelir ve giderler bilgi olarak sunulmuştur. Yapılan bütün harcamalar halkın bilgisi dahilindedir. Her ayki harcamalar gelir gider açısından kayıt altına alınmıştır. Halkın önerileri alınmış ve bu doğrultuda işler planlanmıştır. Bu faturalarda, gerçekliği açık bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

Yolsuzluk yok

Saray Belediye Başkanlığındaki görevden uzaklaştırma kararının, 31 Mart seçiminden sonraki 5 ay boyunca yapılan çalışmalarla ilgili olmadığını belirten Oluç, bu süreçte herhangi bir yolsuzluğun söz konusu olmadığını öne sürdü. Oluç, "31 Mart seçimi sonrasına ilişkin hiçbir belediyemizde usulsüz harcama, yolsuzluk, karşılığı olmayan fatura söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Önceki Haber
Şehit ve gaziler sınıflara ayrılamaz
Sonraki Haber
Sabancı Vakfı, fark yaratanları arıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.