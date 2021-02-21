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HDP'li Buldan'dan yanıt: Erdoğan'ın onayı ile Kandil'e gittik

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Milletvekili Dilan Diyaret Taşdemir'in Gara'ya gittiği iddiasıyla gösterdiği fotoğrafların Kandil'den olduğunu açıkladı. Buldan, "Çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır" dedi

HDP'li Buldan'dan yanıt: Erdoğan'ın onayı ile Kandil'e gittik
21 Şubat 2021 Pazar 13:49

Gara'da PKK'nin elinde bulunan 13 asker ve polisin ölümüyle ilgili TBMM'ye bilgi verirken "Bir HDP milletvekili yakın zamanda Gara'ya gitti" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de katıldığı programda bu ismin HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu söyledi. İddiasını bir itirafçının anlatımlarına dayandıran Soylu bazı fotoğraflar da gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından Soylu'ya yanıt verdi. Buldan "İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" diye yazdı. 

Etiketler; #hdp #pervin buldan #süleyman soylu
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