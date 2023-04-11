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HDP'li Sancar: Türkiye'de demokratik dönüşüm ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de demokratik dönüşümün ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün olacağını söyledi

HDP'li Sancar: Türkiye'de demokratik dönüşüm ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün
11 Nisan 2023 Salı 17:29

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekili adaylarının tanıtımı için program düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen program depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programın açış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de demokratik dönüşümün ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün olacağını belirterek, "Bizler kimliklerin, inançların, kültürlerin kendileri olarak var olabilecekleri bir temsiliyet için çalışıyoruz. Herkes kendi olarak var olacak. Herkes kendi diliyle konuşacak. Herkes kendini geliştirecek. Kimse başkası adına konuşmayacak." dedi.

"Parlamentoda en büyük kadın temsiliyeti bizde olacak"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuşmasında Yeşil Sol Parti'de kadın temsiliyeti oranının yüzde 45 olduğunu belirtti.

"Yeşil Sol farkını ortaya koyacak parlamentoda, en yüksek kadın temsiliyeti bizde olacak. Çünkü Yeşil Sol demek HDP demek, HDP'nin fikriyatı Yeşil Sol'da devam edecek." ifadelerini kullanan Buldan, bir dahaki dönem yüzde 45 oranının erkekler için uygulanacağını ifade etti.

Programda Yeşil Sol Parti Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da birer konuşma yaptı.

Program, milletvekili adaylarının sahneye davet edilerek tanıtılmasının ardından sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #milletvekili adayları #tanıtıldı #Yeşil Sol Parti
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