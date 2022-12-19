Her 4 ilaçtan biri bulunamıyor! CHP'li Purçu tepki gösterdi: Kaç hastanın tedavisi aksıyor?

Yaşanan ilaç krizi ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu bir açıklama yaptı. Her 4 ilaçtan birinin bulunamadığını ve ilaç krizinin her gün derinleştiğini belirten Purçu, euronun 20 liraya dayandığını, ilaç kurunun ise 10,76 liraya sabitlendiğini hatırlatarak, bunun sadece yaraya pansuman olacağını söyledi





CHP'li Purçu her 4 ilaçtan birinin bulunmadığı bir ortamda; hastaların kapı kapı ilaç ararken, eczacıların da ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti.

İlaçta dışa bağımlılığın azaltılarak; ilaç sanayide yerli üretiminin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirten Purçu; bu süreçte, hastaları ve hasta yakınlarının ilaca ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi için çok daha etkin bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Purçu ilaç krizine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"AKP iktidarının yanlış sağlık politikaları nedeniyle vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerinden yararlanmak adeta bir eziyete dönüşmüştür. Alınamayan muayene randevuları, ileri tarihe gün verilen Tomografi, ultrason, MR çekimleri hem tedavi sürecini uzatmakta hem de vatandaşın yaşamını tehdit etmektedir. Devletin sağlık kurumuna yararlanmak isteyen vatandaşlara adeta özel hastanelere yönlendirilmektedir. Parası olan sağlık hizmetlerinden yararlanmakta dar gelirli vatandaşlarımız ise var olan koşullarda zar zor sağlık hizmeti alabilmektedir.

Doktor bulmak zor; randevu almak daha zor; ilaç bulmak hepten zor!

Vatandaşlarımız için hastanelerden randevu alabilmek ve tedavi süreci büyük bir sorunken tedavi sonrası ilaca ulaşmakta sağlık sistemine eklenen sorunlardan biri haline gelmiştir. İlaçların pahalı olmasının yanında birde buna piyasada bulunamayan ilaçlar eklenmiştir. İlaç krizi nedeniyle her 4 ilaçtan birine ulaşılması mümkün değildir. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ilaç tedarikine yönelik olarak şubat ayında yapılması planlanan ilaç zammını erkene çekildiğini açıklamış; alınan kararla ilaç alımı için Euro 10,75'e sabitlenmiştir.

Euro Piyasa kurunun 19,88 TL'lerde seyrettiği bu günlerde Bakanlığın aldığı karar sadece ilaç fiyatlarına %36 zam olarak yansımış; ancak ilaca erişim konusunda bir çözüm üretmediği görülmüştür.

Kanser gibi erken teşhis gerektiren hastalıklarda vatandaş adeta kaderi ile baş başa bırakılmıştır. "

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu konuya ilişkin bir soru önergesi verdi.

Verdiği önerge ile Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:

-Piyasada bulunmayan ilaçlar hangileridir? Hastalık türlerine göre dağılımları nedir?



-Piyasada ilaç bulunamadığı için tedavisi aksayan hasta sayısına ilişkin veriler nedir?



-Özellikle son dönemde ilaç bulunmadığı için tedavi sürecinde sorun yaşanan hastalıklar hangileridir?



-Çocukların tedavisinde kullanılan; ancak bu süreçte bulunamayan ilaçlar hangileridir?



-Sadece; İlaç alım kurunun 10.75'e sabitlenmesi ile ilaca erişim sorunu sizce çözülecek midir?



-Sağlık Bakanlığı olarak; kur artışı dışında, piyasada bulunmayan ve yurt dışından getirilemeyen ilaçların tedarikine yönelik alternatif bir çalışmanız var mıdır? Varsa bu çalışmanın detayları nelerdi?



-Kronik hastaların kullandığı ilaçların kaçı SGK ödeme kapsamı dışına çıkartılan ilaçlardan oluşmaktadır? Bu kronik hastalıklar nelerdir?



-Yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur? Varsa bu çalışmalar nelerdir?



-Sağlık sisteminde bu aksaklığa neden olan bürokrat ve yöneticiler hakkında vatandaşın sağlık hizmetine erişimine engel oldukları nedeniyle açılan bir soruşturma var mıdır? Bu tablo AKP iktidarının sağlık alanında uzun süredir gerçekleştirdiği liyakatsiz ve siyasi atamaların bir sonucu mıdır?



-Şehir hastanelerine ödenen bir yıllık kira tutarı ile kaç yoksul vatandaşımıza ücretsiz ilaç temin edilebilirdi?