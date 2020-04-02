Herkes kendi sokağa çıkma yasağını ilan etmeli

AK Parti Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi, AK Parti eski Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla #evdekal çağrısı yaptı. Büyükkesim şunları dile getirdi: Türkiye olarak Covid-19 virüsüne karşı verdiğimiz mücadelemizin 22. günündeyiz. Vakaların ortaya çıktığı ilk gün itibariyle devletimizin almış olduğu karar sonucu #evdekal çağrısına uyan tüm milletimize teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu hastalığı en kısa zamanda ve en az zafiyetle atlatırız. Devlet erkanlarımızın göstermiş olduğu hassas çalışmalara olan güvenim sonsuz.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan', Covid-19 vakasının başından bu yana izlemiş olduğu politika doğrultusunda, her bireyin kendisine gönüllü olarak sokağa çıkma yasağı ilan etmesini istenmiştir. Ülkemiz genelinde ekonomi ve üretimin durmaması adına alınan bu gönüllü sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda hassasiyet gösteren tüm milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurallara uyum sağlayan her birey, vatandaşlık görevini yerine getirmektedir.

Önüne geçelim

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, gönüllü sokağa çıkma yasağına uymayanlar olması durumunda daha sıkı ve sert önlemler alınacaktır. O halde sokakta olan kişiler kim? İş yerine gitme zorunluluğu olan vatandaşlarımız iş yerinde olduklarına göre; gün içerisinde sokaklarda olan, gezen tozan kişiler kim? Milli Eğitim Bakanlığımız daha ilk vaka itibariyle okulları tatil etti, yavrularımızı evlere aldık. Emeklilerimiz, yaşlılarımız evde. Bir çok vatandaşımız home ofis çalışma sistemine geçti. Peki sokakta olanlar kim? Devletimizi neden daha katı kurallar uygulamaya maruz bırakıyoruz? Eczane ve market gibi zaruri ihtiyaç olmadığı sürece lütfen evlerimizden cıkmayalım, salgının yayılmasının önüne geçelim. Korona nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazesine bile gidemez olduk. Salgının son bulması için biraz dişimizi sıkarak, çaba sarfetmeli, #evdekal çağrısına uymalıyız.

Eldivenleri sokağa atmayın

Binlerce sağlık personelimiz ek mesai yaparak, canlarını bizler için adeta feda edercesine gecesini gündüzüne katıp Covid-19 salgınıyla mücadele edip, vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmakta. Bu süreçte canla başla çalışarak, tehlikeyi ortadan yok etmek için gerek temizlik ve hijyen gerekse izolasyon konusunda çevre hassasiyeti göstererek emek sarf eden temizlik görevlilerimizin de hakkı ödenemez. Bizler de bu süreçte temizlik personellerimizi bir nebze düşünerek, virüsün bulaşmaması için kullandığımız eldiven ve maskeleri sokak ortalarına atmamalıyız. Unutmayalım ki gelişigüzel sokak ortalarına attığımız her eldiven ve maske birer virüs tehlikesi taşımakta. Millet olarak izolasyon konusunda bireysel önlemlerimizi hassasiyetle alır ve bir süre #evdekal çağrısına uyarsak, Allah'ın izniyle bu salgını da kısa sürede atlatacağız. İnşallah bu salgından tez zamanda kurtulacağız.