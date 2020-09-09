Hiç birini unutmadık!

Sındır, "İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir. 9 Eylül sadece düşmanla değil yoklukla da savaşan bir milletin bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Kutlu olsun" dedi

9 Eylül'ün asla kaybolmayacak tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sındır, "İzmir'in işgali Anadolu insanının direnişi noktasında milat olmuştur. İzmir'in işgali yurdun en ücra köşelerine kadar derinden hissedilmiş, bağımsızlık ateşini tüm yurtta körüklemiştir. İzmir, Samsun'dan başlatılan Anadolu'yu saran bağımsızlık ateşinin zaferle taçlandığı, Ata'sına, Cumhuriyet'ine bağlılığıyla akıllara kazınmış bir şehirdir. İşgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir. 9 Eylül sadece düşmanla değil yoklukla da savaşan bir milletin bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya haykırdığı gündür. 9 Eylül; İzmir'e ve İzmirlilere de Cumhuriyete sahip çıkma ve bağımsızlığını her seferinde haykırma karakterini hediye etmiştir" dedi.

Hatıraları önünde eğiliyorum

Sosyal mesafeden ve pandemi kurallarından ödün vermeden her yıl olduğu gibi İzmir'in kurtuluşunun 98. yılını yine coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Sındır, "Bağımsızlık için ne yitirdiğimiz canları unuttuk ne de döktüğümüz gözyaşlarını. İnsan üstü bir çaba, azim, kararlılık ve fedakarlık ile kurtuluş savaşımızı zaferle sonuçlandıranlara minnettarız.1922 yılının 9 Eylül'ünün verdiği heyecandan bugün de bir şey kaybetmedik. Aynı coşku aynı heyecan aynı kararlılıkla bağımsızlığımızı sonsuza kadar sürdürmek ve milletimizi esenliğe kavuşturmak için yılmadan mücadele edeceğiz. Bize bu kutlu günü yaşatan şehitlerimizin, gazilerimizin ruhu şad olsun. Başta kurucumuz, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Milletimizin güvencesi

CHP'nin milletin güvencesi olduğunu vurgulayarak açıklamasını sonlandıran Sındır şöyle konuştu: "Kuvayi Milliye'nin devamı olan partimiz, bir asırlık tarihiyle çağdaşlığın, ilerlemenin, devrimlerin ve demokrasinin mimarı olmuştur. Partimizin varlığı, anlayışı ve örgütlü gücü; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığı, milletimizin yegane güvencesidir. Milletimizin iradesini yok saymak isteyen, Cumhuriyetimizin kazanımlarını temelden sarsan, kişisel ikballerini her şeyin üstünde tutan siyasal anlayışa karşı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. Kurucu önderimizin izinden sapmaksızın, milletimizden ve tarihimizden aldığımız güç ile demokrasi ve adalet mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Sevgi ve hoşgörü temelli kardeşliği ve cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza bir bayrak gibi devredeceğiz" dedi.