Hükümetlerin düşürülmesine yol açıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter sistemlerde hükümetlerin, siyaset dışı güçlerin etkisine açık olduğunu belirterek, "Dengeleri dışarıdan yönetebilen güçler devreye girebilirse, o zaman hükümetleri düşürmek mümkün hale geliyor. Bunun en bariz örneği 12 Mart'ta yaşandı. Benzer şeyi 28 Şubat'ta yaşadık. Hükümetin parlamento içi dengelere bağımlı olmasının zararlarını çok gördük" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı'nın 100'üncü Yılında; 'Milli Egemenlik ve Temsil' Konulu Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Meclis'te düzenlenen programda konuşan Şentop, pandemi sürecine dikkat çekerek, "İnsanlık tarihinin tabii çok zor bir döneminden geçiyoruz, belki daha önceki dönemlerde büyük salgınlar yaşanmış ama dünyanın bu kadar küreselleştiği bir ortamda ve insan sayısının çok arttığı ve insanların birbiriyle çok iç içe geçtiği bir ortamda çok daha yıkıcı etkileri olduğunu görüyoruz. 21'inci yüzyılın başlarında dünyanın çok önemli bir değişim sürecine girdiği bir noktada bu salgınla karşılaştık. Bu salgının bu bakımdan biraz bu değişim sürecini hızlandırıcı katalizör görevi gördüğünü ama daha fazlasıyla, hatta bunun mahiyetini değiştirici, niteliğini değiştirici bu değişim sürecinin bir görev, bir fonksiyon ifa edeceğini görüyorum, düşünüyorum. İşte bu toplantıdan sonra yapılacak toplantıları online olarak yapacağız, dijital ortamlarda yapacağız ve hayatımızın birçok alanına dijital nitelikte ifade edebileceğimiz birçok şey girmiş durumda. Toplantılarımızı böyle yapıyoruz" diye konuştu.

Şentop, virüsle ilgili pek çok şeyin tartışıldığına dikkat çekerek, "Bugün bir virüsle karşı karşıyayız ama belki yarın, öbür gün başka virüslerle, salgınlarla dünya karşı karşıya kalacak. Bunun nasıl devam edeceğini, ne kadar devam edeceğini ve neleri değiştireceğini düşünmemiz lazım" dedi.