İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da

MANİSA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Manisa'nın Turgutlu, Akhisar ve Kula ilçelerinde düzenlenen "Halk Buluşması" mitinglerine katıldı.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, kuru üzümün bölgenin en önemli ekonomik değeri olduğunu, iktidara gelmeleri halinde kuru üzümün müstahsildeki kilogram fiyatının 2 dolar olacağı vaadinde bulundu.

İmamoğlu, daha sonra Turgutlu Belediyesince yaptırılan Çocuk Kültür Merkezi ve Taziye Evi ile Mobil Aşevi'nin açılış törenine katıldı.

İmamoğlu'na CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'nin bazı bölge milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da eşlik etti.

Akhisar'da Milli Egemenlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanacaklarını savunarak, "Kazanamazsak, seçimi kaybedersek de tebrik ederiz, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra Kula'da Turgut Özal Bulvarı'nda partililere hitap etti.