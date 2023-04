İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda buluştu:

- "Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz"- "Şu ana kadar AFAD, Kızılay ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde 3 milyon koli gıda dağıtıldı"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki iftar programında, "Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsünü ziyaret etti.

Kampüste yer alan eğitim sınıfları, kütüphaneler, kurs merkezleri ve sosyal alanları inceleyen Soylu, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki iftar etkinliğinde depremzedelerle bir araya geldi.

Soylu, deprem sonrasında 63 günün geride kaldığını, büyük bir afet ve imtihandan geçildiğini belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulundu.

İftar programına HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı ile katıldıklarını aktaran Soylu, "Depremin olduğu ilk günden itibaren Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin bütün ilçe binalarına, il binalarına, temsilciliklerine 'gün bugündür' deyip 'kardeşlerimize Bulgaristan'dan yardımcı olmak zorundayız' diye hem bayrak açan, hem yardım eden hem de o ilk günlerin sıcaklığıyla yanınızda olan oradaki bütün kardeşlerimize Karadayı Genel Başkanımız nezdinde teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." diye konuştu.

HÖH Partisi'nin yeni yapılan seçimle mecliste 36 milletvekiliyle yer aldığını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Orada seçilen kardeşlerimizin sesi olmak için bir büyük mücadeleyi yıllardır ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde bu mücadeleyi devam ettirecekler. Bizim bu 11 vilayette şu anda 700 bin çadır kuruldu. Bugün sabah Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a gittim oradaki koordinasyonu yaptık, ardından Malatya'ya geçtik ve oradaki koordinasyonu yaptık. Şu ana kadar kurduğumuz konteyner sayısı 58 bini aştı. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir talimatı var. Vatandaşımızı, hemşehrilerimizi, depremzedeleri yalnız bırakmayacağız. Buradan onların başlarını sıcak yuvalarına sokmadan ayrılmayacağız. Bu esnada kalıcı konutlar da başladı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğimizi ifade etti. Bütün depremzedelerimize bu taahhütte bulunduk."

Bakan Soylu, deprem bölgesindeki illerde yapılan her çalışmayı takip ettiklerine işaret ederek, vatandaşların huzur içerisinde standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çadırların kurulmasının ardından yapılan çalışmalara değinen Soylu, "Nasıl evden çadıra geçmişsek Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz. İnşallah geçtiğimiz evler güvenli evler olacak, şehirlerimiz dirençli şehirler olacak. Gelecek nesillerimize güvenli, dirençli şehirler, evler, mahalleler ve sokakları hep beraber bırakacağız." ifadesini kullandı.

-"Kardeşlik içerisinde ayağa kaldıracağız"

Kaybedilenlerin geri getirilemeyeceğini bildiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"O ilk sabahtaki bağırışlar halen sizin kulaklarınızda. Yakınlarınızı, akrabalarınızı, komşularınızı, kardeşlerinizi kaybettiğinizi biliyoruz. Ama yapacağımız şu var, hem Kahramanmaraş'ı hem diğer şehirlerimizi birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde ayağa kaldıracağız. Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz güvenli olacak. Üretimden ticarete, sanayiye kadar her birine dokunacağız. Burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum bir yıl sonra bunu şu anda işin önümüzde olduğuna inandığımız için söylüyorum. Bir yıl sonra elbette ki acılar ve hüzünler içerimizde olacak ama şehirlerimizde çocuklarımızın cıvıltısı yeniden duyulacak, tanıdığımız müezzinlerimizin ezan sesleriyle yeniden namaza duracağız. Çocuklarımız okullarda İstiklal Marşı'nı okurken yine beraber heyecanlanacağız. Sokaklarda top oynayacaklar ve esnafımızı gördüğümüz zaman yine aynı duyguları yaşayacağız. Komşularımızla yine hasbihal edeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş'ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir hale hep birlikte getireceğiz."

-"3 milyon gıda kolisi dağıtıldı"

Soylu, deprem sonrası çok sayıda destek ve yardım yapıldığına dikkati çekerek, "Şu ana kadar AFAD, Kızılay ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde 3 milyon koli gıda dağıtıldı. Diğer gelen yardım ekiplerinin yaptığı hariç her akşam 2 milyon depremzede hemşerimize iftar veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Şu sözü hiç kulağınızdan çıkarmayın, sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız sonuna kadar sizlerleyiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Kahramanmaraş şehir merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda güzel bir kampüs kurulduğunu, gençlerin ve çocukların sınavlarına burada hazırlanabileceğini aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onları buradan alıp servislerle götürüp orada sınavlara onları doğanın atmosferi içerisinde, depremin biraz daha dışında onları inşallah en güzel şekilde sınavlara hazırlamış olacağız. Her şeyi düşünüyoruz en ince ayrıntısına kadar. Eksik olur mu, eksik olur. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Biz Müslümanız, inanıyoruz ve Cenab-ı Allah'a teslimiz. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum birbirimizle ne kadar birlik içerisinde olursak Cenab-ı Allah'ın mükafatı bize o kadar fazla olur. Bu mübarek ramazan ayı hürmetine ellerimizi açtık ve dua ettik. Allah'ım milletimize yardımcı ol, Allah'ım zorlarımızı kolaylaştır ve Allah'ım özellikle bu deprem bölgesinde imtihana girecek çocuklarımıza sen yardım et, onların hafızalarını güçlendir. Onun için bu güzel mübarek günler hürmetine şurada bir sofranın etrafındayız."

Türk milletinin büyük ve asil olduğuna dikkati çeken Soylu, "Büyüğünü, küçüğünü, dinini, inancını, geleneğini, milliyetini, fakiri ve fukarasını, birbirini bilen milletin evlatlarıyız. Nerede olursa olsun, dünyanın hangi noktasında olursa olsun elimizi uzatmak bizim milletimizin en asil karakteridir. Hangi durumda olursak olalım elbette ki kendi insanımızla birlikte oluruz ama dünyada olan eksiklikler varsa onlara ulaşmaya çalışırız, haksızlıklar varsa onlara karşı çıkarız. Eğer bir de aman dileniyorsa bu aziz millet o amanın dilendiği yere uzanmayı kendine bir vazife bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan ile birlikte ve kardeş olduklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Siz orada durduğunuz sürece, sizin orada varlığınız olduğu sürece kalbimizin bir parçasının orada olduğuna inanıyoruz. Değil mi ki seccadede rüku ve secdeye eğiliyor Allah'a dua edilirken aynen Kabe-i Muazzama'da olduğu gibi şu Anadolu yurduna ve kardeşlerine dua ediyorlar, değil mi ki Türkiye'ye döndükleri ve baktıkları zaman esen her rüzgar onların gönlünü ferahlatıyor, değil mi ki karşı karşıya kaldığımız her zorlukta birbirimizi anlıyor ve destekliyoruz. Allah kardeşliğimizi daim etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Cenab-ı Allah dünyanın her yerinde bulunan Müslümanlarına ve kardeşlerimize zulüm edenler varsa Allah onlara zulüm fırsatı vermesin. Allah kardeşlerimizin yarınlarını aydınlık etsin."

HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Bulgaristan Türklerinden kucak dolusu selamlar getirdiğini söyledi.

Büyük bir felaket yaşandığını, depremin ilk anlarından itibaren Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların yardım için seferber olduğunu vurgulayan Karadayı, "6 Şubat'tan bu yana anlatılmaz keder içerisindeyiz. Depremzedelerimiz ve Türkiye için dua ediyoruz. Türkiye güçlüdür, Türk milleti dirençlidir. Biz Türkler dirençliyiz. Evelallah bu büyük felaketin yaralarını sarmayı hep beraber başaracağız." dedi.

Karadayı, Türk milletinin çabalarına katkıda bulunabilmek için siyasi parti olarak en kapsamlı kampanyayı yürüttüklerine işaret ederek, "500 bin avrodan fazla nakdi yardımı AFAD'a ilettik. 850 bin avro tutarında çadır ve konteyner aldık ve gönderdik. 150 tırdan fazla battaniye, ısıtıcı, jeneratör ve gıda malzemeleri sevk ettik. Bugün de deprem bölgesine bizzat gelerek depremzedelerimize taziyelerimizi iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Ramazan münasebetiyle bölge illerinde iftar vermek istediklerini aktaran Karadayı, bu amaçla AFAD'a ilaveten 75 bin avro bağışta bulunduklarını bildirdi.