İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin sandık kurulu üyelerine, "Sandık, demokrasinin namusudur. Hilecilere fırsat vermeyeceksiniz. Her bir oya namusunuz gibi sahip çıkacaksınız. Sabah erkenden inşallah sandıkların başında olacaksınız. Teslim edene kadar sandıkları koruyacaksınız" dedi

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu, programda yaptığı konuşmada, afet bölgesinde depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bölgede yapılan çalışmalardan bahseden Soylu, "Başlarını sıcak yuvalarına sokuncaya kadar onları yalnız bırakmayacağım. 730 binin üzerinde çadır kurduk. 3 milyon insan orada yaşıyor. Yemeklerinden iftar sofralarına, sahurlarından oradaki doktorlara, hemşirelere kadar... Tam 20 bin tuvalet kurduk, 10 bin duş kurduk. Sabah, öğle, akşam günde 90 bin defa temizlikleri yapılıyor." diye konuştu.

Soylu, çocukların eğitimlerine çadırlarda devam ettiğini anlatarak, Diyanet İşleri Başkanlığının manevi rehberlerinin köy köy dolaştığını kaydetti.

Psikolog, sosyolog, jandarma ve doktorların da köy köy gezdiğini ifade eden Soylu, "3 milyon kuru gıda dağıttık şu noktaya kadar sadece AFAD eliyle. Bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan da kalıcı konutların temelleri atıldı. İnşallah bir yıl içerisinde evlerine girecekler. Dükkanları yıkılan esnafı yalnız bırakmadık. 10 bin 600 talep geldi, şu anda 6 bin 500 esnafımıza konteyner veya prefabrik şeklinde teslim ettik." dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada sandık kurulu üyelerimiz var. Sandık, demokrasinin namusudur. Hilecilere fırsat vermeyeceksiniz. Her bir oya namusunuz gibi sahip çıkacaksınız. Sabah erkenden inşallah sandıkların başında olacaksınız. Teslim edene kadar sandıkları koruyacaksınız. 14 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa’dan çıkan sandıklarda Allah’ın izniyle patlayan AK Parti oylarıyla, Cumhur İttifakı oylarıyla, Recep Tayyip Erdoğan oylarıyla Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacaksınız."

İftara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Programın ardından Bakan Soylu, Togg marka makam aracıyla alandan ayrıldı.